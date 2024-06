5 Hal tentang Weki Meki yang Dibubarkan Setelah Merilis Single Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Agensi Weki Meki, Fantagio, mengumumkan grup ini dibubarkan setelah merilis satu single terakhir berjudul CoinciDestiny. Melalui akun media sosial resmi Weki Meki, terdapat unggahan foto delapan anggota grup ini yang sedang berpegangan tangan dan berlari di padang rumput hijau. Para anggota grup. Ji Su Yeon, Elli, Choi Yoo Jung, Kim Do Yeon, Sei, Lua, Lina, dan Lucy terlihat membelakangi kamera.

“Selamanya mengingat kita yang bertemu secara kebetulan, memimpikan takdir, dan bersinar terang,” tulis keterangan unggahan itu, pada 7 Juni 2024.

Tentang Weki Meki

1. Debut Grup

Fantagio memulai debut Weki Meki pada 8 Agustus 2017 yang terdiri atas delapan anggota. Awal debutnya mencuri perhatian publik lantaran nama grup yang unik. Sebenarnya, nama grup ini diucapkan Wiki Miki dengan julukan Weme atau Wimi. Menurut agensi, merujuk delapan gadis unik yang masing-masing memegang kunci saling mengerti, Meki.

Adapun, Weki merujuk kelompok yang kunci lain yang membuka dunia baru. Tak hanya itu, penyebutan WeMe bagi Weki Meki ini juga menandakan delapan anggota berkumpul untuk membentuk kelompok.

2. Dipromosikan sebagai i-Teen Girls

Laporan Soompi, pada Mei 2017, Fantagio membentuk program pengembangan bakat pemula yang mencakup empat peserta pelatihan dikenal sebagai i-Teen Girls. Program ini menjadi langkah agensi untuk para remaja perempuan dan bereksperimen untuk melihat reaksi para penggemar. Adapun, anggota Weki Meki yang mengikuti i-Teen Girls, antara lain Sei, Lua, Elli, dan Choi Yoo Jung.

3. Album Mini

Weki Meki tercatat merilis album mini terakhir pada 18 November 2021 berjudul I Am Me setelah hiatus selama satu tahun. Salah satu anggota grup ini, Kim Do Yeon menjelaskan, makna dari judul album I Am Me adalah sebagai pesan kepada penggemar yang belum menemukan warna atau jati diri. Ini untuk mengingat diri mereka saat ini sudah cukup dan baik-baik saja, tidak ada kekurangan.

4. Kerja Sama

Salah satu anggota Weki Meki, Lucy menyatakan, kekuatan terbesar grup ini tidak terbatas satu konsep dan berkeinginan kuat untuk mengekspresikan apa pun dengan berbagai macam kemampuan. Grup ini mengakui untuk membangun kerja sama tim dengan memberi perhatian satu sama lain, tidak hanya satu orang yang berusaha.

5. Dibubarkan

Setelah 2 tahun 7 bulan I Am Me diluncurkan, Weki Meki merilis single terakhir sebelum bubar berjudul CoinciDestiny. Melalui lagu ini, delapan anggota Weki Meki ingin menyampaikan perasaannya kepada penggemarnya. Judul lagu ini merupakan kata majemuk dari coincide yang berarti bertemu dan Destiny berarti takdir, menyiratkan pertemuan para anggota.

YUNIA PRATIWI

