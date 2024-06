Jimin BTS Bakal Rilis Album Solo Kedua pada 19 Juli

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS menyusul rekan segrupnya merilis album solo kedua. Agensi BTS, Big Hit Music mengumumkan perilisan album solo kedua Jimin melalui Weverse dan media sosial, pada Selasa 18 Juni 2024 dini hari waktu Korea Selatan.

Pengumuman album solo kedua Jimin itu juga disertai dengan video teaser berdurasi 26 detik. Dalam video itu Jimin yang mengenakan setelan jas abu-bau, terlihat memasuki ruangan gelap. Dia berjalan ke deretan loker yang menempel di dinding. Setelah itu dia membuka salah satu loker dan mengambil secarik kertas.

Ketika lampu ruangan menyala, kamera menyorot kertas yang diambil Jimin. Kertas itu ternyata berisi not balok lirik berjudul "La Lettra". Setelah menunjukkan kertas itu, Jimin berjalan ke arah luar kamera.

Cover art album MUSE Jimin BTS yang akan dirilis pada 19 Juli 2024. X.com/bts_bighit

Album berjudul MUSE

Menurut pernyataan agensi BTS, Big Hit Music, album berjudul MUSE itu akan dirilis pada 19 Juli 2024 pukul satu siang waktu Korea Selatan. Sedangkan pra pemesanan album bisa dilakukan mulai Selasa, 18 Juni 2024 pukul 11 siang waktu Korea Selatan.

MUSE bercerita tentang pencarian sumber inspirasi. Album tersebut berisi 7 lagu termasuk lagu "Closer Than This" yang dirilis pada Desember 2023. "Melalui album baru ini, kami dapat mengonfirmasi perluasan spektrum musik Jimin. Kami mengharapkan cinta dan dukungan banyak orang untuk MUSE," kata agensi.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Jimin juga sudah mempersiapkan beragam konten menjelang perilisan album keduanya. Konten-konten seperti teaser video dan lainnya sudah dipersiapkan sebelum wajib militer. "Itu akan terungkap satu persatu," ujar agensi.

Album debut solo pertama Jimin, FACE. dirilis pada Maret 2023 dengan lagu utama "Set Me Free PT. 2". Album FACE menggambarkan sosokJimin sebagai diri yang rentan dan terluka, tetapi terus berusaha. Ada enam lagu di dalamnya, termasuk "Face-off", "Interlude: Dive", "Like Crazy", "Alone", "Set Me Free Pt. 2", dan "Like Crazy" (versi bahasa Inggris). Debut solo Jimin berhasil menjadi debut terbesar di Spotify, termasuk Oricron, iTunes, Melon dan lainnya.

Jimin saat ini sedang menjalani wajib militer. Dia mendaftar wajib militer bersama Jungkook pada Desember 2023. Dia sempat cuti dari tugas militernya saat menjemput Jin yang menyelesaikan wajib militernya pada Rabu 12 Juni 2024. Tak hanya Jimin, anggota BTS lainnya, Jungkook, V, RM, dan J-Hope juga terlihat menyambut Jin.

SOOMPI | THE FACT KOREA

Pilihan editor: Bagi Kabar saat Tahun Baru Imlek, Jimin BTS: Jungkook dan Aku Baik-baik Saja