Weki Meki Dibubarkan Usai Rilis Single Terakhir 12 Juni

TEMPO.CO, Jakarta - Weki Meki akan merilis single digital baru berjudul "CoinciDestiny" pada 12 Juni 2024. Single tersebut sekaligus menjadi single terakhir Weki Meki sebelum dibubarkan.

Fantagio, agensi Weki Meki mengumumkan pada Jumat, 7 Juni, bahwa girl grup tersebut akan dibubarkan setelah merilis satu single terakhir bersama-sama minggu depan. Sementara pengumuman perilisan single baru itu terungkap pada Kamis, 6 Juni 2024, melalui akun media sosial resmi Weki Meki.

Mereka mengunggah foto kedelapan anggota Weki Meki. Ji Su Yeon, Elli, Choi Yoo Jung, Kim Do Yeon, Sei, Lua, Lina dan Lucy berpegangan tangan dan berlari di padang rumput hijau. Kedelapan anggota itu nampak bersenang-senang dan membelakangi kamera. Seolah mengisyaratkan sebagai salam perpisahan terakhir merekankepada penggemarnya.

"Selamanya mengingat kita yang bertemu secara kebetulan, memimpikan takdir, dan bersinar terang," bunyi keterangan unggahan itu.

Lagu CoinciDestiny

Lewat lagu CoinciDestiny kedelapan anggota Weki Meki ingin menyampaikan perasaan tulis mereka kepada penggemarnya. Seperti ungkapan dalam keterangan unggahan tersebut.

Judul "CoinciDestiny" merupakan kata majemuk dari 'Coincide' yang berarti 'bertemu' dan 'Destiny' yang berarti 'takdir'. Meskipun mereka bertemu secara kebetulan, hal ini menyiratkan bahwa para anggota dan penggemar ditakdirkan untuk menjadi satu.

Lagu CoinciDestiny dirilis 2 tahun 7 bulan setelah mini album ke-5 yang berjudul I AM ME. Album itu dirilis pada bulan November 2021. Sejak debutnya pada tahun 2017, Weki Meki telah merilis lagu-lagu seperti "I don't like your Girlfriend", "La La La", OOPSY'", 'COOL'.

Weki Meki debut pada Agustus 2017 melalui agensi Fantagio. Grup ini tidak aktif selama beberapa tahun terakhir, dan comeback terakhir mereka pada November 2021.

Reaksi penggemar Weki Meki

Unggahan terbaru Weki Meki tentang single terakhir tersebut dibanjiri komentar beragam dari para penggemar. Sebagian merasa senang Weki Meki kembali aktif di dunia K-Pop. Namun yang lainnya sedih setelah mengetahui makna lagu itu. Bahkan mereka menyayangkan hanya merilis single sebelum bubar.

"Sangat menyedihkan bagaimana semua orang langsung tahu apa artinya ini," tulis akun @c.yann.

"Ini terasa seperti lagu terakhir sebelum bubar," tulis akun @c.rr****.

"Grup yang penuh potensi namun masih belum mendapatkan promosi yang baik," tulis akun @c0_iz***.

"Sebuah single? Setelah sekian lama. Mereka berhak mendapatkan yang lebih baik," tulis akun @nutt*****.

"Bahkan tidak ada satu pun album lengkap dalam 7 tahun karir mereka," tulis akun @jino*****.

OSEN | SOOMPI

