Deretan Album Dua Lipa, Apa Saja Perbedaannya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua Lipa akan konser di Indonesia bertajuk Radical Optimism Tour di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 9 November 2024. Dikutip dari Billboard, Dua Lipa merupakan penyanyi Inggris berdarah Kosovar Albania yang lahir di London, pada 22 Agustus 1995. Karier musiknya dimulai dengan mengunggah lagu-lagu cover di YouTube, yang kemudian membawanya ke puncak industri musik global.

Diikutip dari Fandom, berikut perjalanan karier musik Dua Lipa melalui tiga album yang telah dirilis.

1. Dua Lipa (2017)

Album debut self-titled Dua Lipa dirilis pada 2 Juni 2017 oleh Warner Bros. Album ini mengusung genre dance-pop, electropop, dan R&B dengan elemen disko dan hip hop. Album ini menampilkan kolaborasi dengan Miguel dan Chris Martin dari Coldplay.

Album Dua Lipa meluncurkan delapan single, di antaranya Be the One, Hotter Than Hell, Blow Your Mind (Mwah), IDGAF, dan New Rules. New Rules menjadi hit besar, meraih posisi nomor satu di Inggris dan mencapai posisi enam di Amerika Serikat.

Album ini mendapat ulasan positif dari kritikus musik dan dirilis ulang pada Oktober 2018 sebagai Dua Lipa (Complete Edition) dengan tujuh lagu tambahan. Tambahan ini termasuk One Kiss dengan Calvin Harris, yang menjadi lagu nomor satu kedua Lipa dan lagu terlaris tahun 2018 di Inggris, serta Electricity dengan Silk City.

2. Future Nostalgia (2020)

Album Future Nostalgia dirilis pada 27 Maret 2020 oleh Warner Records. Album ini dibuat dengan melibatkan penulis dan produser seperti Jeff Bhasker, Ian Kirkpatrick, Stuart Price, dan The Monsters & Strangerz. Future Nostalgia mengambil inspirasi dari pengaruh dari artis seperti Madonna, Gwen Stefani, Moloko, Blondie, dan Outkast.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Album ini didahului oleh single utama Don't Start Now yang dirilis pada 31 Oktober 2019, dan sukses besar, mencapai posisi tiga besar di Billboard Hot 100. Single lainnya seperti Physical dan Break My Heart juga meraih kesuksesan dengan masuk dalam sepuluh besar UK Singles Chart. Album ini awalnya dijadwalkan rilis pada 3 April 2020, tetapi dimajukan karena bocor dua pekan sebelumnya.

Future Nostalgia mendapat pujian luas dari kritikus musik dan menduduki puncak tangga lagu di sembilan negara, termasuk Inggris, Australia, Irlandia, dan Selandia Baru.

3. Radical Optimism (2024)

Album studio ketiga Dua Lipa, Radical Optimism dirilis pada 3 Mei 2024. Album ini digambarkan sebagai inspirasi terhadap musik pop dan psikedelik dengan pengaruh budaya rave Inggris, terinspirasi oleh Primal Scream dan Massive Attack.

Dua Lipa pertama kali memberi bocoran tentang album ini pada Oktober 2021 melalui Instagram dan wawancara dengan Wall Street Journal. Pada Januari 2024, dalam wawancara dengan Rolling Stone, Lipa mengungkapkan album ini terdiri atas 11 lagu. Album ini berusaha menangkap gairah masa muda, kebebasan, dan keceriaan, dengan pendekatan yang eksploratif.

Pilihan Editor: Daftar Harga Tiket Konser Dua Lipa di Jakarta November 2024