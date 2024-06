Album Debut Jeonghan x Wonwoo SEVENTEEN Sukses Tembus 500 Ribu Penjualan di Hari Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jeonghan x Wonwoo SEVENTEEN sukses mencapai 530 ribu lebih penjualan album perdana pada hari pertama peluncurannya. Sub-unit terbaru SEVENTEEN itu merilis album THIS MAN pada Senin, 17 Juni 2024.

Album THIS MAN terdiri dari tiga versi yang dapat dipilih oleh penggemar. Ketiga versi tersebut adalah versi Standard, Weverse, dan KIT. Ketiganya memiliki perbedaan pada harga dan hadiah tambahan yang disertakan di dalamnya.

Berdasarkan pada data yang tertera dalam Hanteo chart, album THIS MAN terjual sebanyak 537.083 eksemplar untuk semua versi, seperti dikutip laman Allkpop. Hanteo chart sendiri merupakan bagan urutan yang menggunakan penghitungan real-time untuk penjualan album-album K-pop dalam waktu yang bersamaan.

Baru-baru ini, SEVENTEEN mencapai puncak karier bermusik sejak debutnya pada 2015 lalu. Album-album mereka sukses terjual hingga jutaan kopi, sehinggaa SEVENTEEN menjadi salah satu boy band dengan penjualan album tertinggi dalam sejarah K-Pop. Album terbaru milik grup yang beranggotakan 13 orang itu, “17 Is Right Here,” terjual lebih dari 22,6 juta kopi pada hari perilisannya, 29 April 2024.

Meski begitu, pencapaian untuk THIS MAN dapat dikategorikan sebagai fenomena langka karena album sub unit. Kolaborasi baru nan unik dari dua anggota SEVENTEEN yang cukup tidak terduga itu membuat THIS MAN menjadi album yang diantisipasi oleh banyak CARAT (basis penggemar SEVENTEEN).

Wonwoo tidak peduli dengan jumlah penjualan

Akan tetapi, pada siaran langsung yang diadakan beberapa waktu sebelum peluncuran album, Wonwoo mengatakan bahwa ia tidak mau ambil pusing perihal angka hasil penjualan dari album terbarunya itu. “Sejujurnya, kami biasanya punya tujuan agar album bisa terjual dengan baik. Tetapi, untuk album ini, karena proses pembuatannya asyik sekali, aku jadi tidak peduli sama sekali. Album ini sangat menyenangkan. Aku menantikannya karena menurutku Carat akan sangat menyukainya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga memberikan pengingat kepada para penggemar untuk tidak memaksakan diri hanya untuk membeli album THIS MAN. “Tolong tunjukkan banyak cinta dan minat pada album ini, tetapi jangan berusaha keras (hanya) untuk membelinya,” ucapnya.

Sekilas tentang single album THIS MAN

Album yang didominasi dengan konsep gelap nan misterius tersebut terdiri dari 3 judul lagu, yaitu "Last night (Guitar by Park Juwon)" sebagai lagu utama, "Beautiful Monster" yang merupakan lagu solo Jeonghan, dan "Leftover" sebagai lagu solo Wonwoo.

Kisah di dalam keseluruhan konsep album terinspirasi oleh legenda urban tentang seorang pria yang dipercaya sering hadir dalam mimpi orang-orang di seluruh dunia.

Video musik “Last Night” yang sudah dapat disaksikan di kanal YouTube resmi HYBE LABELS menceritakan kisah seorang pria yang secara misterius muncul dalam mimpi banyak orang, dalam hal ini ia adalah Jeonghan. Wonwoo sendiri dikisahkan sebagai seseorang yang mengejar Jeonghan sambil membangunkan orang-orang yang mimpinya telah ia lalui.

Uniknya, terdapat perpaduan animasi manhwa yang mampu bantu menjelaskan alur cerita di dalam musik video. Untuk versi audio dari single album THIS MAN juga sudah dapat didengar di berbagai platform streaming musik, seperti Spotify, YouTube, dan Apple Music.

