Single Baru Super Junior, Karya Terbaru Setelah 2 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Super Junior akan merilis single terbaru Show Time pada 11 Juni 2024. Momentum ini di tengah persiapan tur konser Asia mereka Super Show Spin-Off: Halftime. Laporan Soompi, Jumat, 7 Juni 2024, dikutip Antara, Super Junior kembali dengan Show Time setelah hampir dua tahun absen merilis karya musik terbaru. Super Junior merilis album mini The Road: Celebration - The 11th Album Vol.2, pada Desember 2022.

Single Baru Super Junior

Show Time digambarkan sebagai lagu funk-pop. Super Junior saat ini sedang bersiap untuk konser mereka di KSPO Dome Seoul pada 22 Juni dan 23 Juni 2024. Konser ini akan menandai dimulainya tur konser Asia, Super Show Spin-Off: Halftime di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Super Junior bakal mengadakan konser di Bangkok dan Singapura pada Juli, Kuala Lumpur dan Taipei bulan Agustus. Adapun Hong Kong dan Jakarta pada September 2024. Super Show Spin-Off: Halftime di Jakarta akan diadakan di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, pada 14 September 2024.

Dikutip dari Fandom, Super Junior, yang terdiri atas 10 anggota dalam naungan SM Entertainment dan Label SJ, memulai debut mereka pada 6 November 2005 di SBS Inkigayo dengan lagu Twins (Knock Out).

Grup ini terkenal dengan formasi sub-unit mereka, dimulai dengan Super Junior K.R.Y. pada 2006, diikuti oleh Super Junior-T pada 2007. Pada 2008 menjadi tahun penting bagi Super Junior dengan tur Asia pertama mereka dan pembentukan sub-unit Super Junior-M dan Super Junior-Happy. Album ketiga mereka, Sorry, Sorry dirilis pada 2009, menjadi hit besar dan mengukuhkan status mereka sebagai bintang Hallyu.

Pada tahun yang sama, Kibum dan Hangeng meninggalkan grup, namun Super Junior tetap melanjutkan tur Asia kedua dan merilis album keempat, Bonamana pada 2010. Kesuksesan mereka berlanjut dengan album Mr. Simple pada 2011, diikuti tur dunia pertama mereka. Mereka merilis album Sexy, Free & Single pada 2012 dan menyelesaikan tur dunia kedua.

Super Junior merilis album Jepang Hero pada 2013 dan melanjutkan dengan album Mamacita pada 2014 serta tur dunia keempat. Untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka, album Devil dan Magic dirilis pada 2015. Mereka terus merilis musik dan melakukan tur dunia hingga 2020.

Pada 2021, Super Junior merilis album The Renaissance dan memulai tur dunia kesembilan pada 2022 dengan album The Road: Keep on Going. Pada 2023 membawa perubahan dengan tiga anggota yang memutuskan tidak memperbarui kontrak mereka dengan SM Entertainment, namun tetap aktif dalam grup. Kini, pada 2024, mereka kembali dengan single baru Show Time.

