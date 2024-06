Jung Yong Hwa CNBLUE Bintangi Film Favorite Restaurant Tayang 2025

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Yong Hwa CNBLUE akan kembali membintangi film. Leader grup K-Pop gen 2 itu juga dikenal sebagai aktor. Film terbaru ini adalah film pertamanya selama tujuh terakhir.

Agensi FNC Entertainment mengumumkan pada Selasa 18 Juni 2024, bahwa Jung Yong Hwa akan membintangi film Favorite Restaurant. Proses produksi film tersebut sudah mulai dilakukan dan rencananya akan dirilis tahun 2025.

Favorite Restaurant merupakan film bergenre misteri yang mengharukan dan menyenangkan. Dalam film itu menceritakan individu-individu yang tidak memiliki hubungan keluarga berkumpul berdasarkan pengakuan dan kepercayaan untuk menemukan terbosan

Dlaam film tersebut Jung Yong Hwa berperan sebagai Cha Ki Yong. Seorang pemuda yang setelah melewati masa remaja dan dua puluhannya yang bermasalah, kembali ke kampung halamannya di Joodeok. Bagi Cha Ki Yong kembali ke kampung halamannya memiliki tujuan tersendiri. Dia ingin meninggalkan masa lalu dan memulai awal baru sebagai orang dewasa dengan membuka kafe internet.

Karier akting Jung Yong Hwa

Jung Yong Hwa terakhir membintangi film Cook Up a Storm pada tahun 2017. Dia juga membintangi beberapa drama antara lain The Package, Brain Works, dan Sell Your Haunted House. Pria berusia 34 tahun itu juga dikenal memainkan beragam peran dalam drama atau film romansa, thriller, dan komedi. Tentu saja kembalinya dia ke layar lebar sangat dinantikan.

Jung Yong Hwa bersama grup bandnya CNBLUE baru saja menyelesaikan tur Asia kedua setelah BETWEEN US tahun 2017. Tur bertajuk 2024 ‘CNBLUENTITY’ tour of Asia dimulai di Hong Kong pada bulan Maret 2024 dan berakhir di Jakarta pada 25 Mei 2024.

Album baru CNBLUE

Nampaknya, Jung Yong Hwa akan lebih sibuk tahun ini. Selain sedang bersiap untuk film Favorite Restaurant, dia bersama band-nya juga akan merilis album baru. Hal tersebut diungkapkan saat menutup rangkaian konser 2024 'CNBLUEINDENTITY tour of ASIA di Jakarta. "Tahun ini akan ada album baru dari CNBLUE. Dari album baru ini mungkin kita bisa dapat penghargaan," kata Jung Yong Hwa. "Album ini harus dapat penghargaan."

SOOMPI | MK STAR

