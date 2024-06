5 Drama Korea yang Dibintangi oleh Han Bo Reum, Teranyar Ada Scandal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Korea Selatan Han Bo Reum kembali tampil di drama Korea berjudul Scandal. Lahir dengan nama Kim Bo Reum, artis kelahiran 1987 ini berada di bawah naungan H& Entertainment. Sejak tahun 2012, dia mulai menggunakan nama panggung Han Bo Reum. Debut aktingnya dimulai pada tahun 2011. Sejak saat itu, ia telah muncul dalam berbagai film, acara varietas, dan drama televisi.

Dilansir dari beberapa sumber, berikut 5 drakor yang dibintangi oleh Han Bo Reum:

1. Go Back Couple (2017)

Dilansir dari AsianWiki, Go Back Couple adalah drama bergenre komedi romantis dengan sentuhan fantasi. Serial ini diadaptasi dari webtoon populer berjudul Do It One More Time karya Hong Seung Pyo. Serial ini mengisahkan pasangan suami istri Choi Ban Do yang diperankan oleh Son Ho Jun dan Ma Jin Joo yang diperankan oleh Jang Na Ra. Mereka sudah 10 tahun menikah dan mengalami kejenuhan dalam pernikahan.

Di sini Han Bo Reum perankan tokoh bernama Yoon Bo Reum yang merupakan teman baik Ma Jin Joo. Drama ini digarap oleh sutradara Ha Byung Hoon dan produser Son Soo Chun, dan dirilis pada tahun 2017. Drama ini mendapat rating 7,9/10 di IMDb dan 8,6/10 di Mydramalist.

2. Memories of the Alhambra (2018)

Drama selanjutnya yang pernah dibintangi oleh Han Bo Reun adalah Memories of the Alhambra. Dilansir dari Asian Wiki, sinopsisi serial ini berawal dari Yoo Jin-Woo yang diperankan oleh Hyun-Bin, adalah CEO sebuah perusahaan investasi yang mengalami masa sulit karena pengkhianatan dari teman-temannya. Saat berada di Granada, Spanyol, untuk urusan bisnis, ia terlibat dalam serangkaian kejadian aneh yang menghubungkannya dengan Jung Hee-Joo dibintangi Park Shin-Hye, pemilik asrama tempat ia menginap.

Han Bo Reum memainkan peran sebagai Go Yu Ra, istri kedua Hyun Bin yang memiliki karakter judes, munafik, dan penjilat, menambah ketegangan dalam cerita.

3. Homemade Love Story (2020)

Dilansir dari Soompi, Homemade Love Story adalah drama keluarga yang berpusat di sekitar pemilik Vila Samkwang, Lee Soon Jung (Jeon In Hwa), yang menyambut semua orang di mejanya. Drama ini menampilkan berbagai cerita dari penghuni vila tersebut. Han Bo Reum berperan sebagai Jang Seo Ah, yang terus mengejar Woo Jae Hee (Lee Jang Woo), seorang arsitek yang berorientasi pada detail, meskipun cintanya tidak terbalas.

4. Thirty-Nine (2022)

Dilansir dari Antara, meski menjadi aktor tamu namun nama Han Bo Reum cukup tenar di drama JTBC Thirty-Nine. Serial ini menceritakan kisah tiga sahabat yang berusia 39 tahun. Mereka adalah dokter kulit Cha Mi Jo (Son Ye Jin), guru akting Jung Chan Young (Jeon Mi Do), dan pemilik toko kosmetik Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun). Drama ini berhasil meraih rating tertinggi pada episode terakhirnya.

5. Scandal (2024)

Drama teranyar yang dibintangi oleh Han Bo Reum adalah Scandal. Dilansir dari Soompi, drama bergenre thriller ini akan mulai tayang pada 17 Juni 2024. Drama ini dibintangi juga oleh Choi Woongdan Han Chae Young.

Ceritanya mengangkat konflik antara ibu dan anak yang memiliki hubungan buruk di masa lalu. Han Bo Reum memerankan Baek Seol A, putri dari Moon Jung In (Han Chae Young) yang dibesarkan di panti asuhan. Drama ini akan tayang sepanjang 100 episode, dengan masing-masing episode berdurasi 40 menit.

