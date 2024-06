Rose BLACKPINK Resmi Gabung dengan THE BLACK LABEL Bersiap Rilis Album Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rose BLACKPINK resmi bergabung dengan agensi THE BLACK LABEL. Agensi tersebut mengumumkan dalam pernyataan resminya pada Selasa 18 juni 2024. Sehari sebelumnya, penyanyi berdarah Korea dan New Zealand itu, mengumumkan saedang mendiskusikan kontrak eksllusif dengan THE BLACK LABEL.

Menurut pernyataan terbaru THE BLACK LABEL, Rose dan Teddy, pendiri serta produser, sudah lama bekerja sama. Kontrak manajemen yang baru ditandatangani berdasarkan kepercayaan mendalam mereka satu sama lain. "Kami telah menandatangani kontrak manajemen dengan artis Rose," kata agensi.

Baca Juga: Teaser Lagu Baru Lisa BLACKPINK di TikTok Ditonton 10 Juta Kali

Setelah menandatangani kontrak manajemen tersebut, Rose akan merilis album baru dan bekerja sama dengan label rekaman global. “Rosé saat ini sedang bersiap untuk bertemu penggemar global dengan musik baru, dan berencana untuk melakukan aktivitas musik di seluruh dunia dengan label rekaman global di masa depan," ujar agensi.

THE BLACK LABEL berharap, Rose yang memiliki warna musik yang unik, dan visi perusahaan yang mengejar kebebasan beraktivitas para artisnya, dapat menghasilkan karya yang dapat diterima seluruh penggemar. “Kami berjanji tidak akan menyia-nyiakan dukungan apa pun agar Rose dapat aktif di bidang yang lebih beragam di masa depan," kata agensi.

Tentang THE BLACK LABEL

THE BLACK LABEL merupakan anak perusahaan YG Entertainment yang berkontribusi saat debut BLACKPINK pada tahun 2016. Pendirinya adalah Teddy Park, rapper 1TYM yang berubah haluan menjadi komposer produser musik. Beberapa penyanyi dan artis yang bernaung di bawah manajemen perusahaan tersebut antara lain Taeyang BIGBANG, Jeon So Mi, Zion T, Park Bo Gum dan Lee Jong Won.

Baca Juga: Lisa BLACKPINK Pecahkan Rekor Raih 1 Juta Pengikut Tercepat di TikTok

Seperti disebutkan sebelumnya, Rose dan Teddy sudah bekerja sama sejak lama, khususnya untuk grup BLACKPINK. Selama hampir satu dekade, Teddy memproduseri sebagian besar lagu-lagu hits mereka di antaranya, "Whistle" (2016) dan "Shut Down" (2023).

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rose mengakui Teddy berperan penting dalam grupnya. "Dia adalah produser yang mendengarkan cerita kami, menemukan arah baru dan membimbung kami ke arah yang baik" ujarnya seraya memperkenlkan Teddy sebagai anggota ke-lima grupnya, dalam film dokumenter BLACKPINK: Light Up the Sky.

Rose dan BLACKPINK

Rose, Jisoo, Jennie dan Lisa merperbarui kontrak mereka sebagai grup BLACKPINK dengan YG Entertainment. Sementara untuk aktivitas individu keempatnya memilih tidak memperpanjangnya. Sementara Jisoo, Jennie dan Lisa mendirikan agensi baru, masing-masing BLISSO, Odd Atelier dan LLOUD, hanya Rose yang bergabung dengan agensi lain.

Terakhir aktivitas BLACKPINK sebagai grup adalah menggelar tur dunia kedua, bertajuk Born Pink World Tour. Tur dunia tersebut disebut sebagai tur dunia terbesar untuk girl group K-pop, yang ditonton 1,8 juta orang di seluruh dunia dan pendapatan kotor sebesar US260 juta atau sekitar Rp 4,2 triliun.

STAR NEWS KOREA | KOREAN TIMES | KOREA JOONGANG DAILY

Pilihan editor: Hanya Rose BLACKPINK yang Disebut akan Perpanjang Kontrak, Ini Kata YG Entertainment