WayV Umumkan Jadwal Tur Konser Perdana, Akan Sambangi Jakarta di 5 Oktober Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup sub-unit dari NCT asal Tiongkok, yakni WayV, bersiap untuk menghibur penggemar mereka di Jakarta melalui tur konser bertajuk On The Way. Tur konser ini akan menjadi penampilan perdana WayV sejak mereka memulai debut di bawah manajemen SM Entertainment pada 2019.

Dilansir melalui akun Instagram resmi mereka @wayvofficial, pada Senin, 17 Juni 2024, WayV mengumumkan rencana tur konser mereka yang akan melibatkan beberapa negara. Mereka membagikan poster teaser konser tersebut. “2024 WayV CONCERT (On The Way) Teaser Poster,” tulis keterangan unggahan itu.

Konser WayV di Jakarta

Baca Juga: Jessie J Ingin Gelar Konser Tunggal untuk Tebus Kekecewaan Fans Indonesia

Dalam poster tersebut diungkapkan bahwa konser di Jakarta direncanakan akan dilaksanakan pada 5 Oktober 2024. Meskipun demikian, informasi detail soal lokasi dan harga tiket untuk konser WayV di Jakarta belum diumumkan.

Selain konser di Jakarta, WayV juga memiliki jadwal tur konser di berbagai kota lainnya. Mereka akan mengunjungi Nagoya pada 17-18 Agustus 2024, Kobe pada 22 dan 23 September 2024, Tokyo pada 28 dan 29 September 2024, serta Bangkok pada 2 dan 3 November 2024.

WayV juga menyatakan bahwa akan ada lebih banyak kota yang akan mereka kunjungi. “Akan lebih banyak kota nantinya. Tolong tetap di sini untuk menantikan informasinya,” tulis WayV di Instagram resminya. Promotor Dyandra Global juga turut mengumumkan kabar tur konser WayV di Jakarta melalui akun Instagram resmi mereka @dyandraglobal dengan membagikan ulang poster dan jadwal konser WayV.

Konser Hanya Dihadiri 5 dari 6 Member

Namun, konser WayV kali ini hanya akan dihadiri oleh lima dari enam member yang ada dalam grup. Ten, Xiaojun, Yangyang, Hendery, dan Kun akan berpartisipasi dalam konser sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan, sedangkan WinWin tidak akan ikut serta.

“Pemberitahuan: lima member (Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang akan berpartisipasi dalam konser sesuai jadwal," demikian ditulis WayV.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, WinWin juga dipastikan absen dari proyek comeback WayV. Kabar ini diumumkan melalui media sosial pada tanggal 10 Mei 2024 lalu melalui akun X resminya @WayV_official.

"Karena komitmennya dengan jadwal syuting drama di Tiongkok, sayangnya WinWin tidak dapat bergabung dengan WayV untuk album baru yang dijadwalkan rilis pada bulan Juni,” tulis WayV. Meskipun WinWin absen, WayV mengharapkan WayZenNi (sebutan penggemar WayV) tetap memberikan dukungan hangat untuk mereka.

“Kami harap kalian terus menunjukkan antusiasme dan dukungan hangat kalian untuk WayV saat mereka segera kembali dengan musik dan penampilan baru,” demikian tertulis di pengumuman tersebut.

Album terakhir WayV berjudul On My Youth rilis pada November 2023 dan berhasil menjadi album terlaris dari sub-unit NCT ini hingga saat ini. Melansir dari situs chart musik Hanteo, album ini, yang dirilis dalam versi fisik dan digital, memperoleh kesuksesan besar dengan penjualan fisik sebanyak 170.838 kopi pada hari pertama perilisannya.

Pilihan Editor: Fansign WayV di Jakarta Bikin Geram dari Dugaan Pelecehan Penggemar hingga Poster Tak Resmi