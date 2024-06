Profil Ashton Irwin, Drummer 5SOS yang Merilis Album Solonya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ashton Irwin mengumumkan lagu pertama dari album solonya berjudul Breakup melalui X. Bagian pertama dari album Blood on the Drums (The Thorns) ini bisa didengarkan di YouTube. Adapun lagu-lagu dalam album baru ini, Ashton juga menampilkan permainan drum.

“Semoga beberapa lagu ini bisa menemani hidup Anda. Entah Anda sedang sedih, kebahagiaan, mencari kekuatan untuk melewati hari lain,” tulis akun X Ashton, pada 12 Juni 2024, seperti diberitakan Antara.

Selain menyiapkan Breakup, Ashton juga akan merilis delapan lagu yang sebagian besar bergenre pop-rock dalam album barunya. Adapun, daftar delapan lagu lainnya dalam album tersebut, yaitu Straight to Your Heart, Breakup, Blood on the Drums, I See The Angels, Lose You, Rebel at Heart, Last Night of My Life, dan Indestructible.

Siapa Ahston Irwin?

Ashton Fletcher Irwin ini lahir di Hornsby, Sydney, Australia, pada 7 Juli 1994. Semasa kecili, ia mengasah kreativitas dengan musik. Ia mulai mempelajari drum dari paman dan ayah tirinya yang menjadi drummer.

Dikutip dari Allmusic, setelah lulus dari sekolah menengah pada 2012, Ashton melanjutkan pendidikan untuk belajar musik di perguruan tinggi sebelum fokus karier bersama band 5SOS. Ashton bergabung bersama Luke Hemmings, Calum Hood, dan Michael Clifford dalam 5SOS yang terbentuk pada 2011. Setelah menandatangani kesepakatan dengan Sony, band ini berhasil meraih popularitas internasional.

Bersama 5SOS, Ashton merilis beberapa album, yaitu 5 Seconds of Summer (2014), Sounds Good Feels Good (2015), Youngblood (2018), dan Calm (2020). Bahkan, band ini juga berkeliling dunia untuk menyapa penggemarnya, termasuk Indonesia. Selain berkarya dengan 5SOS, ia juga menulis dan bermain drum dengan penyanyi dan band, seperti Andy Black, Makeout, dan Faim sebelum memulai karier solonya.

Pada 2020, Ashton Irwin merilis karya solo pertamanya dengan lagu Skinny Skinny yang diikuti perilisan dua single lain, Have You Found What Ur Looking For dan Scar. Setelah itu, pada Oktober 2020, drummer 5SOS ini merilis album debutnya, Superbloom yang mencakup tiga lagu tersebut dan tambahan 5 lagu lain bergenre pop rock kontemporer.

Pada 2024, setelah meluncurkan bagian pertama dari album Blood on the Drums (The Thorns), ia akan meluncurkan album penuh ini pada 17 Juli 2024 yang terdiri atas 16 lagu.

Pilihan Editor: 5 Hal tentang Weki Meki yang Dibubarkan Setelah Merilis Single Baru