Terbaru Seoul Busters, Berikut Deretan Drakor yang Pernah Diperankan Park Se Wan

TEMPO.CO, Jakarta - Artis Korea Selatan Park Se Wan memulai debutnya pada 2016 dalam drama pendek spesial KBS2 The Red Teacher. Perempuan kelahiran Busan, 24 September ini namanya mulai dikenal pada 2017, dalam drakor terkenal School 2017. Kemudian ia berperan di drama romansa komedi I’m Not a Robot. Ia pernah berkuliah di Universitas Sungkyunkwan untuk mempertajam karir aktingnya. Lalu drama apa saja yang pernah diperankannya?

1. Seoul Busters

Drama Korea bergenre komedi romansa ini dijadwalkan akan tayang pada September 2024 di Disney+ Hotsar. Mengisahkan tentang Divisi Pembunuhan Songwong dari kepolisian Korea. Tanpa henti tiap tahunnya, para anggota divisi berada di antara pekerja dengan kinerja yang buruk di seluruh kepolisian Korea.

Untuk mengubah keadaan, pihak menajemen mengangkat kapten baru ke dalam tim. Merupakan orang yang cemerlang dan unggul dalam segala hal, kapten baru ini memiliki tugas berat dalam serial drama ini.

Drama garapan Ahn Jongyeon dan Shin Jonghoon ini diperankan deretan pemain. Ada Park Se Wan sebagai polisi ceria Seo Min Seo, Kim Dong Woo sebagai kapten kepolisian Dongban Yubin, Park Jihwan sebagai seorang juara tinju yang menjadi petugas kepolisian divisi pembunuhan Moo Joongryeok, Seo Hyunwoo sebagai petugas kepolisian yang hemat Jung Junghwan, dan Lee Seungwoo sebagai detektif yang berantakan Jang Tansik.

2. Doona!

Serial yang diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama ini, diperankan oleh Bae Zuzy dan Yang Se Jong. Menceritakan tentang Lee Doo Na vokalis utama girl grup idola terkenal yang memutuskan untuk pensiun dan hidup tenang di kos dekat universitas. Di tempat itu ia kemudian berjumpa dengan Lee Won Jun, mahasiswa dengan kehidupan yang sederhana. Won Jun dan Doona memiliki latar belakang yang berbeda, akan tetapi keduanya menemukan kenyamanan dala kehidupan sehari-harinya.

Drama ini telah tayang pada 2023 lalu. Diperankan oleh Ha-Young, Park Se Wan, Kim Do Wan, dan Kim Min Ho.

3. One Day Off

Seorang guru Sastra Korea di sekolah menengah, Park Ha Kyung (Lee Na Young) melakukan pelarian dan petualangan suatu hari di hari Sabtu. Ia berjumpa dengan banyak orang, merenung, dan makan makanan yang berbeda. Di penjelajahannya itu, ia berjumpa dengan seorang novelis, biksu, dan murid lamanya. Saat di Busan, ia terjerumus dalam hubungan romantis yang membuat hatinya berdebar-debar.

Drama ini diperankan oleh Lee Na Young, Park Se Wan, Koo Kyo Hwab, Park In Hwan, Seo Hyun Woo, Shim Eun Kyung, dan Yeri Han.

4. Alice, the Final Waepon

Drama dengan jumlah 8 episode ini berkisah siswa baru pindahan sekolah menengah yang misterius danmenyimpan rahasia kelamnya merupakan seorang pembunuh, bernama Gyeo Wool (Park Se Wan). Untuk memulai kehidupan barunya, Gyeo Wool melakukan hal terbaik untuk berbaur dengan kawanan lainnya, meskipun itu tidak mudah.

Di sekolah itu ia berjumpa dengan Ye0 Reum (song Geon Hee) yang menderita trauma ekstrem di masa lalu. Antara keduanya tak ada hubungan keterlibatan, hingga suatu hari organisasi kriminal memburu mereka.

5. So Not Worth It

Park Se Wan adalah asisten pengajar yang bertugas mengelola siswa internasional di asrama. Dia memiliki kepribadian yang cerah. Siswa yang tinggal di asrama termasuk Jamie ( Shin Hyun-Seung ), yang merupakan warga negara AS, Sam ( Choi Young-Jae ) adalah seorang Korea-Australia a yahnya adalah ketua jaringan restoran ttokbokki. Minnie ( Minnie ) warga negara Thailand yang suka menonton serial drama Korea. Hyun-Min ( Han Hyun-Min ) merupakan pelajar Korea dan, karenanya, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di asrama internasional. Karena perjalanannya yang melelahkan ke sekolah, dia ingin tinggal di asrama. Drama yang disutradarai oleh Kwon Ik Joon dan Kim Jung Sik ini tayang di Netflix dengan total 12 episode.

