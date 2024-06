5 Fakta Menarik Tentang Bae Suzy, dari Trainee Jadi Idol Hingga Sukses Jadi Aktris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak usia remaja Bae Suzy telah bekerja keras untuk mencapai mimpinya menjadi idol KPop. Pada 2010 dirinya pun resmi debut bersama girl group Miss A yang dibentuk oleh JYP Entertainment setelah menjalani masa trainee yang tidak mudah. Ternyata kariernya di industri hiburan lebih membawa nama Suzy mendunia hingga populer sampai saat ini, berikut 5 fakta menarik tentang Bae Suzy.

1. Populer di Awal Kemunculannya

Dikutip dari KProfiles, grup Miss A pada awal debutnya melakukan promosi di Tiongkok dan mengikuti berbagai acara musik seperti MBC Show! Music Core, Inkigayo, M! Countdown, M! Countdown Hello Japan, dan sejumlah penghargaan musik populer Korea Selatan. Dari sana nama Suzy sangat mencuri perhatian ditambah saat ia memutuskan untuk terima debutnya sebagai aktris di serial 'Dream High'.

2. Dijuluki Nation's Firs Love

Sebutan cinta pertama Korea Selatan sangat melekat pada diri Bae Suzy hingga saat ini, dilansir dari Allkpop, julukan tersebut diberikan bukan tanpa sebab. Hal ini karena menyusul kesuksesannya dalam film Korea berjudul 'Architecture 101' yang menampilkan kisah cinta pertama mengharukan. Selain julukan itu, dimaksudkan atas pesona Bae Suzy yang tidak dapat ditolak oleh siapapun dengan popularitas yang seolah tidak pernah tenggelam.

3. Peraih Tiga Penghargaan Popularitas KPop, K-drama, dan Film Sekaligus

Pada zamannya belum ada idol yang menyaingi capaian Suzy pertama dalam sejarah meraih tiga penghargaan popularitas atas KPop, drakor, dan film sekaligus. Diawali tahun 2010, Suzy dan grup musiknya sudah meraih Rookie of the Month dan Song of the Month dari Cyworld Digital Music. Pada 2011 Suzy berhasil mencatatkan namanya dalam KBS Drama Award kategori best couple dan best new actress, dankemudian pada 2012 Suzy meraih BaekSang Art Award dan Blue Dragon Award atas filmnya 'Architechture 101'.

4. Merupakan Alumni SOPA

School of Performing Arts Seoul (SOPA) adalah sekolah bergengsi nan populer untuk calon-calon idol yang ingin mengasah bakatnya di bidang seni. Dilansir dari preview.ph, Suzy adalah alumni siswa SOPA yang seangkatan dengan Kai dan Sehun EXO. Sekolah ini juga mencetak idol populer lain seperti Jungkook BTS, Joy Red Velvet, hingga Jeno NCT.

5. Berhasil Memikat Hati Dua Aktor Karismatik Korea Selatan

Hubungan percintaan Bae Suzy selalu menjadi hal menarik untuk digalih oleh para netizen ya g berekspektasi tinggi padanya. Dilansir dari koimoi.com, pada 2015 lalu agensi Bae Suzy mengonfirmasi hubungan artisnya dengan aktor Lee Min Ho. Hubungan keduanya tampak membawa respons positif Korea Selatan yang sangat mendukung karena sama-sama serasi. Tak ayal kencan mereka berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya dikonfirmasi putus karena kesibukan masing-masing. Rumor kencan kedua kembali muncul pada 2018 menyeret nama Suzy dengan Lee Dong Wook yang dikonfirmasi bahwa keduanya masih dalam masa pendekatan pada saat itu.

