NewJeans Jadi Idol K-Pop Satu-satunya di Billboard 21 Under 21

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans, girl group K-Pop yang tengah naik daun dengan konsep Y2K-nya, kembali mencuri perhatian di kancah musik internasional. Usai meraih gelar Group of the Year di acara Women in Music Billboard 2024, kini mereka menjadi satu-satunya idol K-Pop yang masuk dalam daftar Billboard 21 Under 21.

Dalam daftar bergengsi yang dirilis pada 31 Mei 2024 oleh Billboard, NewJeans diakui sebagai salah satu artis muda paling berpengaruh di industri musik. Kriteria pemilihan Billboard 21 Under 21 mencakup penjualan album dan lagu, jumlah streaming, jangkauan pemirsa radio atau TV, serta dampak keseluruhan dalam industri musik.

NewJeans, yang baru debut dua tahun lalu, terdiri dari anggota yang berusia antara 16 hingga 20 tahun. Mereka adalah Hanni (19), Danielle (19), Haerin (18), Hyein (16), dan member tertua, Minji, yang kini berusia 20 tahun.

Prestasi Keren NewJeans

Meskipun begitu, NewJeans telah mencetak beberapa lagu yang berhasil masuk dalam berbagai chart Billboard, termasuk Billboard Global 200, Billboard Global Excl. U.S., dan Hot 100. Billboard mencatat, prestasi tertinggi mereka adalah dengan lagu Super Shy yang bersaing ketat dengan soundtrack Barbie untuk mencapai peringkat #1 di Billboard 200.

“Mereka berhasil mencetak 3 lagu di 10 besar chart Billboard Global 200, empat lagu di Billboard Global Excl. U.S., lima lagu di Hot 100, dan enam lagu di World Digital Song Sales,” tulis Billboard, dikutip pada Kamis, 6 Juni 2024.

Selain itu, NewJeans juga berhasil menarik perhatian global dengan lagu-lagu mereka yang populer seperti Attention, OMG, Ditto, dan Super Shy. Bahkan, album terbaru mereka yang bertajuk 'How Sweet' yang baru dirilis belum lama ini juga berhasil mencuri perhatian publik dengan lagu-lagu seperti How Sweet dan Bubble Gum.

Fokus pada Karya dan Curi Perhatian Dunia

Di tengah perseteruan antara agensi mereka, HYBE dan ADOR, NewJeans membuktikan bahwa musik mereka lebih dari sekadar politik perusahaan. Mereka tetap fokus pada karya-karya mereka yang terus mencuri hati pendengar di seluruh dunia.

Selain NewJeans, beberapa musisi lain yang masuk dalam daftar 21 Under 21 2024 termasuk nama-nama seperti penyanyi dan penulis lagu Tate McRae dari Kanada, penyanyi Meksiko-Amerika Angela Aguilar, dan penyanyi yodel Mason Ramsey.

BILLBOARD| KOREABOO

