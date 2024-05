Aktor yang Perankan Tom Bombadil di The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2 kedatangan aktor baru yang akan memerankan karakter Tom Bombadil. Dia adalah aktor pemenang Laurence Olivier Award, Rory Kinnear yang terkenal karena perannya dalam film James Bond dan The Imitation Game.

Pengumuman ini dilakukan oleh Prime Video setelah beredar banyak spekulasi di dunia maya, karena karakter Tom Bombadil yang abadi, misterius, dan periang telah dicintai oleh para penggemar Tolkien selama beberapa dekade. Perannya dalam banyak momen penting di keseluruhan cerita, sehingga ketiadaan karakter favorit penggemar karya J.R.R. Tolkien dari adaptasi on-screen Bumi Tengah lainnya sering menjadi topik diskusi yang hangat.



Rory Kinnear Hidupkan Karakter Tom Bombadil



Kabar ini disampaikan melalui gambar-gambar serial terbaru dan sebuah wawancara di Vanity Fair. Showrunner serial ini, J. D. Payne dan Patrick McKay mengaku sangat antusias menghadirkan elemen baru ini ke dalam cerita. Dia senang bahwa Kinnear akan menghidupkan peran ikonik tersebut.

“Dia aneh, ajaib, dan hampir cenderung konyol. Namun dia juga memiliki kearifan zaman, harmoni musik dengan alam semesta, serta kedalaman emosional dari sejarah dan mitos kuno. Konsepsi dan fungsi dirinya terkait dengan mitos Norse dan berakar kuat pada dongeng Eropa,” kata McKay. “Anehnya, dia adalah sosok yang sangat Lord of the Rings di Lord of the Rings.”

Rory Kinnear sebagai Tom Bombadil dalam serial The Lord of the Rings: The Rings of Power Season 2. Prime Video

“Tom menjadi seperti teka-teki dalam struktur tersebut, karena meskipun nuansanya lebih gelap, Tom Bombadil bernyanyi dan mengucapkan bait-bait yang bisa menjadi lagu anak-anak dari puisi anak-anak. Dia seperti menentang perubahan suasana di sisa musim dan merupakan titik terang di tengah lautan kegelapan," kata Payne, menambahkan.



Rory Kinnear Menikmati Peran Tom Bombadil

Rory Kinnear sendiri menyambut baik kesempatan untuk mengenakan sepatu bot kuning yang ikonik di serial ini. Dia menjelaskan bahwa meskipun deskripsi karakter Tom Bombadil sudah dikenal baik oleh pembaca, ia menikmati kesempatan untuk memainkan suara dan tingkah laku makhluk misterius tersebut untuk pertama kalinya dalam adaptasi on-screen karya Tolkien.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Ada sebuah pengalaman yang begitu besar, keterbukaan yang besar, empati yang besar, dan telah melalui begitu banyak hal sehingga dia (Bombadil) tahu bahwa hal-hal kecil sebenarnya yang penting. Rasanya cukup domestik, terasa cukup terjangkau dalam hal pemahaman saya tentang siapa dia," kata Rory Kinnear.



Mengenal Karakter Tom Bombadil



Tom Bombadil adalah sosok misterius yang selalu bijaksana, sering kali mendorong para karakter lain untuk melihat sesuatu dengan lebih jernih dan membantu mereka memahami dunia luas di lingkungan sekitar. Dalam cerita, dia mengaku setua Bumi Tengah itu sendiri, memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui orang lain.

Identik dengan semangat penjelajahan dan pencarian makna, Bombadil dikenal dengan sepatu bot kuning, mantel biru, topi berbulu, dan kecenderungannya berbicara penuh teka-teki dalam bentuk nyanyian.

Buku berjudul The Adventures of Tom Bombadil akan diterbitkan kembali dalam format paperback oleh HarperCollins pada 20 Agustus 2024, menjelang kembalinya serial tersebut di Prime Video.

"Harapan saya adalah, dengan diperkenalkannya penggambaran Tom Bombadil oleh Rory Kinnear di The Rings of Power, penonton akan terinspirasi untuk belajar lebih banyak tentang karakter unik yang dicintai oleh pembaca dari berbagai generasi di seluruh dunia ini," kata Chris Smith, Tolkien Publishing Director di HarperCollins kepada Vanity Fair.

Pilihan Editor: Profil Tyroe Muhafidin Pemeran Theo di Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Ayahnya dari Brebes