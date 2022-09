Profil Tyroe Muhafidin Pemeran Theo di Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Ayahnya dari Brebes

TEMPO.CO, Jakarta - The Lord of the Rings: the Rings of Power serial yang pada hari pertama tayang 2 September lalu, ditonton 25 juta orang.

Salah seorang pemainnya Tyroe Muhafidin, aktor blasteran Indonesia - Australia ini menjadi buah bibir setelah berlakon sebagai Theo, anak dari Bronwyn yang memiliki keahlian untuk menyembuhkan luka di The Lord of The Rings: The Rings of Power. Pencapaiannya pun menuai decak kagum dan bangga dari publik karena keikutsertaannya dalam membintangi prekuel The Lord of The Rings yang digadang-gadang menjadi serial dengan biaya termahal sepanjang sejarah pertelevisian.

Dilansir imdb.com, Tyroe Muhafidin lahir di Perth, Australia pada 2006. Ayahnya berasal dari Indonesia, tepatnya berasal dari Brebes, Jawa Tengah, bernama Afid Muhafidin. Sementara ibunya, Rachel Muhafidin seorang warganegara berkebangsaan Australia.

Tyroe Muhafidin. Instagram/tyroemuh

Tyroe memiliki tiga saudara kandung, yaitu Tobias, Jiddan, dan Jachinta. Berbeda dengan kakaknya, Tobbias Muhafidin yang memilih terjun ke dunia tarik suara, Tyroe Muhafidin berfokus ke dunia peran yang telah dilakoninya sejak kecil.

Tyroe Muhafidin menekuni dunia hiburan sejak usia belia, tepatnya saat berusia 10 tahun. Pada 2015, Tyroe mengikuti audisi New Faces Talent Academy di Los Angeles. Tyroe berhasil lolos dan masuk ke Filmbites Talent Agency. Tyroe memulai debutnya dengan tampil dalam video klip "Make Them Suffer" oleh Ether pada 2016.

Karirnya semakin melesat dengan membintangi sejumlah judul film. Pada 2018, Tyroe membintangi film pendek berjudul ‘Dusk’. Selain itu, Tyroe juga berperan dalam series tv berjudul ‘Caravan’. Tyroe juga menjadi aktor dalam film pendek “Treasure Maps and Tinned Spaghetti”.

Meskipun sempat terhambat karena pandemi Covid-19, tetapi hal itu tidak meredupkan karier dari aktor berdarah Jawa ini. Pada 2021, Tyroe mendapat kesempatan untuk unjuk peran lagi dalam sebuah film pendek berjudul “Two Stands”. Saat ini, Tyroe Muhafidin menjadi buah bibir warganet berkat aktingnya di film The Lord of The Ring: The Rings of Power.

