Mengintip Lord of the Rings: The Hunt for Gollum yang Akan Tayang 2026

TEMPO.CO, Jakarta -- Film baru Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, yang akan dirilis pada tahun 2026, dikabarkan akan memusatkan ceritanya pada karakter Gollum.

CEO Warner Bros. Discovery, David Zaslav, mengungkapkan bahwa sutradara trilogi asli Lord of the Rings, Peter Jackson, beserta timnya akan terlibat dalam proyek tersebut. Saat ini, film tersebut masih dalam tahap awal pengembangan naskah yang ditulis oleh Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins, dan Arty Papargeorgiou.

Gollum, awalnya seorang Hobbit bernama Sméagol, kemudian berubah menjadi makhluk yang terobsesi dengan Cincin Satu. Karakter ini belum pernah diceritakan secara menyeluruh sehingga akan menjadi fokus utama dalam film terbaru Lord of the Rings.

Film ini akan disutradarai oleh Andy Serkis, yang juga akan kembali memerankan karakter Gollum, sementara Ken Kamins dan Jonathan Cavendish akan menjadi produser eksekutif. Sebelumnya, pada Februari 2023, Warner Bros. mengumumkan kesepakatan untuk membuat beberapa film adaptasi dari novel-novel karya J.R.R. Tolkien, dengan Peter Jackson, Fran Walsh, dan Philippa Boyens sebagai mitra dalam dua film tersebut, dan Andy Serkis akan menyutradarai "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum."

Trilogi asli The Lord of the Rings yang disutradarai oleh Peter Jackson sukses secara finansial dan mendapat banyak penghargaan. Dengan keuntungan hampir 3 miliar dolar AS secara global, trilogi tersebut meraih 17 penghargaan Academy Awards dari 30 nominasi, termasuk kategori film terbaik untuk The Lord of the Rings: The Return of the King pada tahun 2003.

Bagaimana alur cerita The Hunt for Gollum?

Film The Hunt for Gollum diharapkan akan menggali lebih dalam tentang karakter kompleks dan ikonik, Gollum, dalam seri The Lord of the Rings. Detail plot masih dirahasiakan, tetapi diperkirakan film ini akan berfokus pada pencarian Gollum terhadap Cincin Sebelum Peristiwa The Fellowship of the Ring atau mungkin akan menceritakan kehidupan Gollum sebelum menemukan Cincin tersebut.

CEO Warner Bros., David Zaslav, menyatakan bahwa film ini akan mengeksplorasi alur cerita baru yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, menunjukkan bahwa ini bukanlah adaptasi langsung dari karya asli J.R.R. Tolkien. Proyek ini masih dalam tahap awal pengembangan naskah.

Dengan pengumuman film baru Lord of the Rings oleh Warner Bros., penggemar di seluruh dunia dapat menantikan petualangan baru di Middle-earth dengan cerita yang menjanjikan pengalaman epik yang sama dengan film-film sebelumnya. The Hunt for Gollum akan menjadi tambahan terbaru dalam waralaba The Lord of the Rings, bersamaan dengan serial The Rings of Power yang baru-baru ini juga mendapat sambutan positif dari penggemar.

