7 Idol yang Sukses Rangkap Profesi sebagai Bintang Film dan Drama Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Industri hiburan Korea Selatan tidak main-main dalam menyeleksi trainee untuk jadi member idol. Tak heran agensi-agensi acapkali menerapkan seleksi ketat berdasarkan bakat yang dimiliki para trainee, mulai dari kemampuan vokal, dance, entertainer, hingga berakting. Hasilnya, mereka yang berhasil menjadi idol pun tak jarang dilirik untuk membintangi film atau drama Korea. Bahkan kemampuan aktingnya nyaris setara dengan aktor murni. Dilansir dari berbagai sumber, inilah 7 idol yang sukses merangkap profesi sebagai seniman peran:

1. Bae Suzy Ex Miss A

Memulai karier sebagai seorang idol di bawah naungan agensi JYP Entertainment, Bae Suzy berhasil debut dengan girl group Miss A yang beranggotakan Wang Feifei, Meng Jia, Min, dan Suzy sendiri. Grup tersebut tampil perdana pada 2010 dengan membawakan single 'Bad Girl Good Girl. Penampilan Suzy saat itu berhasil mencuri atensi publik berkat visualnya yang begitu menarik, Suzy pun memperoleh ketenaran yang lebih ketimbang member Miss A lainnya.

Pada 2011, Suzy langsung menerima tawaran untuk bermain dalam drakor Dream High. Hal itu jadi tonggak Suzy eksis sebagai aktris drama Korea. Kesuksesannya dibuktikan dengan 15 penghargaan yang berhasil ia raih selama berkarier menjadi aktris, paling mentereng dari BaekSang Arts Awards dan Blue Dragon Series Awards.

2. Im Siwan ZE:A

Selain aktif sebagai member ZE:A bersama Park Hyung-Sik Im Siwan juga merangkap karier sebagai seorang aktor. Dinukil dari Asian Wiki, ia debut pertama kali pada 2010 dalam film layar lebar bertajuk Prosecuter Princess. Im Siwan bahkan dijuluki sebagai aktor serba bisa karena kerap bermain di berbagai genre drama atau film. Namanya mulai terkenal ketika membintangi drama saeguk Embrace the Sun.

Im Siwan berhasil menyabet penghargaan bergengsi dari Blue Dragon Film Awards, BaekSang Art Awards, hingga The Seoul Awards. Terakhir, Im Siwan bahkan banyak menerima pujian usai bintangi serial Boyhood yang meraih popularitas luar biasa. Proyek terbarunya dengan Park Gyu-young adalah film Mantis.

3. Ro Woon Ex SF9

Kemunculan Ro Woon dalam drama remaja Extraordinary You sukses mencuri perhatian para pencinta drama Korea. dikutip dari Mydramalist, bintang yang baru saja keluar dari SF9 pada 2023 lalu ini debut menjadi aktor pada 2016 melalui drama Click Your Heart. Tak instan populer, Ro Woon menapaki tangga karier aktornya berangkat dari pemeran figuran hingga jadi pemeran ugama di Extraordinary You.

Kesuksesannya kian terlihat saat Ro Woon membintangi The King's Affection dengan langsung menyabet 3 penghargaan sekaligus untuk kategori best couple, netizen award, dan best new actor. Proyek terakhir dramanya adalah The Matchmakers yang juga membawanya pada 3 penghargaan sekaligus dari KBS Drama Awards.

4. Yoona SNSD

Mendapat julukan It Girls hingga Goddest of Visual, Yoona SNSD berhasil seimbangkan karier idol dan aktrisnya sekaligus. Sebagai seorang idol, Yoona tergabung aktif dalam girl group SNSD di bawah naungan SM Entertainment. Bahkan di awal debutnya menjadi member SNSD, Yoona telah menerima tawaran untuk bermain sebagai peran pendukung dalam drama Two Outs in the Ninth Inning tahun 2007.

Kesuksesannya kian mencolok usai bermain dalam serial The K2 bersama Ji Chang Wook, Yoona juga mengambil proyek film dan berakhir dengan sukses. 12 penghargaan di bidang seni peran berhasil ia raih. Proyek terakhir dramanya bersama Lee Junho King the Land juga berhasil meraih popularitas luar biasa baik di dalam maupun luar Korea Selatan.

5. Sungjae BTOB

Dinukil dari Antara, Sungjae BTOB baru saja merilis album solo terbarunya pada Mei 2024 lalu. Sunjae menunjukkan minat yang baik di bidang entertainment dengan aktif sebagai aktor juga dan debut kali pertama pada 2013 melalui drama Arnold. Bintang yang sempat tampil dalam reality show We Got Married bersama Joy Red Velvet ini juga tak segan mencoba berbagai genre drama. Golden Spoon adalah proyek terakhirnya pasca menjalani wajib militer dan berhasil meraih prestasi dari MBC Drama Awards 2022 kategori best actor.

6. D.O. EXO

Punya kemampuan menyanyi, menari, hingga berakting menjadi modal utama Doh Kyungsoo untuk tetap eksis di industri hiburan Korea Selatan dengan menjadi idol, aktor, hingga solois. Pria yang kini tergabung dalam Company Soosoo ini memulai debutnya sebagai pemeran figuran dalam drama It's Okay, It's Love. Banyak dukungan untuk berakting membuat D.O. kian bersemangat untuk mengasah keterampilan beraktingnya di samping aktif sebagai member EXO.

My Annoying Brother jadi film berkesan bagi pelantun lagu That's Okay tersebut karena mendapat banyak pujian usai memerankan karakter Ko Doo Young seorang mantan atlet taekwondo yang alami kebutaan. Dikutip dari Mydramalist, berkat film tersebut pula D.O. berhasil meraih penghargaan sebagai best new actor oleh Blue Dragon Movie Awards.

7. Suho EXO

Selain D.O., leader EXO, Suho juga menunjukkan minat yang kuat di industri seni peran. Ia bahkan rutin tampil dalam drama musikal dan teater untuk terus mengasah aktingnya tersebut. Sama seperti D.O., Suho juga member aktif EXO yang serba bisa. Ia bahkan kembali menggarap album solonya bertajuk 1 to 3 di tengah proyek drama saeguknya Missing Crown Prince. Pada 2016, Suho pertama kali terjun ke film layar lebar bertajuk One Way Trip, proyek terakhirnya berhasil meraih popularitas baik hingga aktingnya dipuji menunjukkan peningkatan yang signifikan.

MELINDA KUSUMA NINGRUM | SHARISYA KUSUMA RAHNANDA

