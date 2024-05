Profil Andy Serkis, Sutradara The Lord of The Rings: The Hunt for Gollum

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru dari The Lord of the Rings saat ini dalam proses produksi oleh Warner Bros., dan Andy Serkis telah mengkonfirmasi bahwa ia siap untuk kembali ke Middle-earth. Serkis, yang dikenal atas penampilan menangkap geraknya sebagai Gollum dalam trilogi asli Peter Jackson dan The Hobbit: An Unexpected Journey, menganggap Jackson, Fran Walsh, dan Philippa Boyens sebagai keluarga kedua baginya.

Dalam wawancara dengan Post-Credit Podcast BroBible, Serkis menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa untuk bekerja sama, dan dia akan dengan senang hati mempertimbangkan untuk kembali ke proyek-proyek Middle-earth lainnya jika mereka terwujud. Bagaimana profil Andy Serkis?

Profil Andy Serkis

Andy Serkis, seorang aktor, sutradara, dan penulis film asal Inggris, terkenal karena perannya dalam menangkap gerak dalam film-film seperti trilogi The Lord of the Rings dan The Hobbit: An Unexpected Journey, di mana ia memerankan karakter Gollum. Selain itu, ia juga memerankan King Kong dalam film tahun 2005, Caesar dalam Rise of the Planet of the Apes dan Dawn of the Planet of the Apes, Kapten Haddock / Sir Francis Haddock dalam The Adventures of Tintin karya Steven Spielberg, dan Pemimpin Tertinggi Snoke di Star Wars: Episode VII - The Force Awakens.

Andy Serkis juga mendapatkan pengakuan atas perannya dalam film televisi Inggris seperti Longford dan Sex & Drugs & Rock & Roll, yang membuatnya mendapat nominasi untuk Golden Globe Award dan BAFTA Award. Pada tahun 2015, ia memiliki peran kecil dalam Avengers: Age of Ultron.

Serkis memiliki studio penangkapan gerak sendiri, The Imaginarium Studios di London, dan memulai debut penyutradaraannya dengan film Mowgli pada tahun 2018.

Baca Juga: Perbedaan Lord of the Rings yang akan Tayang 2026 dan Trilogi Sebelumnya

Lahir pada 20 April 1964 di Ruislip Manor, London Barat, Inggris, Andy Serkis memiliki latar belakang keluarga yang menarik, dengan ayahnya berasal dari etnis Armenia dan ibunya dari Inggris. Dia tumbuh besar bersama tiga saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Serkis menunjukkan minat pada seni sejak kecil dan memulai karir aktingnya setelah belajar seni visual di Universitas Lancaster.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Serkis kemudian terlibat dalam teater, termasuk pertunjukan di Royal Court Theatre dan Royal Exchange Theatre di Manchester, sebelum akhirnya menonjol di panggung London. Dia juga membuat debut di televisi pada tahun 1987 dan muncul dalam beberapa miniseri TV besar Inggris selama tahun 1990-an.

Pada tahun 1999, Serkis mendapatkan peran besar sebagai Gollum dalam trilogi The Lord of the Rings, yang memunculkan penggunaan teknologi penangkapan gerak dalam pembuatan film. Proses yang kompleks ini melibatkan Serkis merekam gerakan dan suara karakter secara terpisah, yang kemudian diintegrasikan ke dalam karakter CGI dalam film. Serkis juga menggunakan teknologi ini dalam peran-perannya selanjutnya, termasuk dalam film King Kong.

Selain karir aktingnya, Serkis juga aktif dalam kegiatan amal dan memiliki minat dalam seni dan mendaki gunung. Ia menikah dengan aktris dan penyanyi Lorraine Ashbourne dan memiliki tiga anak. Serkis tinggal bersama keluarganya di London Utara, Inggris.

IMDB | TOLKIEN GATEWAY | VARIETY | THE MOVIE DB

Pilihan editor: Mengintip Lord of The Rings: The Hunt for Gollum yang Akan Tayang 2026