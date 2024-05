4 Pemeran Drama Korea Connection yang Raih Banyak Penghargaan Bergengsi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Connection telah menayangkan 2 episode pertamanya pada 25 dan 26 Mei 2024 di Vidio. Drama kriminal thriller misteri ini mengikuti kisah seorang detektif dan reporter dalam memecahkan misteri mengenai kematian serta kasus korupsi yang saling berkaitan.

Connection menghadirkan dua aktor senior asal Korea Selatan yang sudah sukses membintangi drama-drama populer, Ji Sung dan Jeon Mi Do, sebagai pemeran utama. Selain mereka berdua, drama ini juga menghadirkan beberapa aktor yang telah meraih banyak penghargaan. Simak profil mereka berikut ini:



1. Ji Sung Baca Juga: Sinopsis Connection, Drama Ji Sung dan Jeon Mi Do Bergenre Thriller Kriminal

Ji Sung dalam drama Korea Connection. Dok. Vidio

Ji Sung dikenal sebagai salah satu bintang ternama Korea yang sangat multitalenta. Aktor ini sudah memerankan banyak drama, film, acara TV yang sukses mengantarkan namanya semakin dikenal. Pemilik nama asli Kwak Tae Geun ini sudah banyak memerankan karakter dalam drama dengan kemampuan aktingnya. Tidak heran, Ji Sung berhasil mendapatkan banyak penghargaan bergengsi karena kemampuan.

Drama Connection menjadi comeback dari Ji Sung setelah terakhir membintangi drama Adamas (2022). Setelah melakukan debut aktingnya pada 1999 dengan drama KAIST, Ji Sung semakin dikenal oleh publik dan aktif membintangi banyak serial drama populer, seperti All In (2003), Secret Love (2013), Kill Me, Heal Me (2015), Doctor John (2019) dan The Devil Judge (2021). Tak hanya aktif melakukan akting, Ji Sung juga pernah merilis lima original soundtrack untuk beberapa drama yang dibintanginya.

Dalam Connection, Ji Sung berperan sebagai Jang Jae Kyeong yang merupakan seorang detektif di Divisi Narkoba Kepolisian Anhyeon yang terpaksa kecanduan narkoba karena seseorang. Kecanduan ini merusak hidupnya, ditambah lagi dengan insiden menyedihkan yang menimpanya yaitu kematian sahabat dekatnya.



2. Jeon Mi Do

Jeon Mi Do dalam drama Korea Connection. Dok. Vidio

Jeon Mi Do merupakan aktris asal Korea Selatan yang memulai debutnya pada 2006 dengan tampil di teater musikal berjudul Mr. Mouse. Jeon Mido telah membintangi beberapa drama musikal terkenal, seperti Doctor Zhivago, Sweeney Todd, dan Maybe Happy Ending. Jeon Mido memenangkan berbagai penghargaan selama karir beraktingnya, salah satunya yaitu penghargaan aktris terbaik pada Korean Musical Awards yang didapatkannya pada 2017 dan 2018 secara berturut-turut.

Connection merupakan drama keempat yang diperankan oleh Jeon Mi Do. Seiring berjalannya waktu, nama Jeon Mi Do semakin dikenal luas oleh publik, terutama setelah perannya yang mencuri perhatian dalam Hospital Playlist. Berkat aktingnya di drama Hospital Playlist, ia juga berhasil membawa pulang beberapa penghargaan Aktris Pendatang Baru Terbaik pada beberapa acara penghargaan yaitu Brand of the Year Awards 2020 dan 7th APAN Star Awards.

Jeon Mi Do berperan sebagai Oh Yoon Jin di Connection. Dia adalah seorang reporter memiliki kepribadian yang tegas sehingga Ia dipecat secara tidak adil di pekerjaan sebelumnya. Setelah itu, Oh Yoon Jin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Ahnyeon, dan bergabung sebagai reporter untuk Surat Kabar Harian Ekonomi Anhyeon. Saat bekerja, Oh Yoon Jin tak terduga harus berkolaborasi dengan Jang Jae Kyeong untuk mengungkap kasus korupsi yang ternyata terkait dengan kematian sahabatnya.



3. Kwon Yul

Kwon Yul dalam drama Korea Connection. Dok. Vidio

Kwon Yul melakukan debut aktingnya sebagai pemeran utama melalui drama Mackerel Run (2007). Sebagai aktor senior, nama Kwon Yul sudah tidak asing lagi karena sering berperan dalam berbagai drama seperti Voice 2 (2018) dan Whisper (2018). Sebagai aktor yang sukses bermain di banyak drama, pada 2017 Kwon Yul berhasil meraih penghargaan sebagai Top Excellence Award Actor dalam Korean Drama Awards.

Selain menjadi aktor, Kwon Yul juga pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembawa acara seperti di 27th Busan International Film Festival dan 19th Gwanghwamun International Short Film Festival.

Dalam drama terbarunya Connection, Kwon Yool berperan sebagai Park Tae Jin, seorang jaksa di Kantor Kejaksaan Distrik Anhyun yang memiliki pikiran tajam dan kemampuan networking yang luar biasa. Park Tae Jin adalah ajudan terpercaya dari Won Jong Soo (Kim Kyung Nam) dan anggota kunci dari “lingkaran dalam” teman-teman yang berselisih dengan Jang Jae Kyung dan Oh Yoon Jin. Sosok Park Tae Jin memiliki raut wajah yang tenang, namun di saat bersamaan dia memancarkan aura yang kuat dengan tatapan tajam dan ekspresi yang tegas.



4. Kim Kyung Nam

Kim Kyung Nam dalam drama Korea Connection. Dok. Vidio

Kim Kyung Nam merupakan aktor yang memulai debutnya pada 2012. Sebagai aktor, Kim Kyung Nam baru mendapatkan peran utama pertamanya di drama Special Labor Inspector (2019). Kim Kyung Nam dikenal karena perannya dalam drama Prison Playbook (2017) dan The King: Eternal Monarch (2020).

Berkat perannya dalam Come and Hug Me (2018), ia mendapatkan penghargaan sebagai Best New Actor dalam MBC Drama Awards. Ketika bermain peran di Revolutionary Sisters (2021), Ia mendapatkan kesempatan untuk mengisi original soundtrack berjudul Okidokiya (Rock Ver.).

Dalam drama terbarunya Connection, Kim Kyung Nam berperan menjadi Won Jong Soo, wakil ketua Geum Hyun Group, yang memiliki segalanya, termasuk uang dan kekuasaan. Won Jong Soo adalah pemimpin “lingkaran dalam”, sekelompok teman yang berada di sisi berlawanan dari Jang Jae Kyung (Ji Sung) dan Oh Yoon Jin (Jeon Mi Do) yang mengejar kebenaran, dan merupakan sosok yang berkuasa di antara mereka.

Won Jong Soo adalah seorang jenius dalam tipu daya yang mempelajari hukum rimba sejak usia dini. Dia terobsesi dengan kesuksesan dan mendapatkan pengakuan dari ayahnya karena rasa rendah diri yang mendalam karena dilahirkan di sisi yang salah.

Meski termasuk aktor termuda di antara jajaran pemain Connection, Kim Kyung Nam berusaha menghilangkan perasaan canggung saat berakting sebagai pemimpin dalam drama tersebut.

