Sinopsis Connection, Drama Ji Sung dan Jeon Mi Do Bergenre Thriller Kriminal

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Connection menyatukan dua aktor senior Ji Sung dan Jeon Mi Do sebagai pemeran utama. Drama yang digarap oleh Kim Moon Kyo ini hadir dengan nuansa cerita yang kental dengan genre kriminal, thriller, dan misteri.

Drama ini merupakan kolaborasi antara sutradara Lee Tae Gon dan penulis Lee Hyun, yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam drama Diary of a Prosecutor.

Sinopsis Connection

Jang Jae Kyeong (Ji Sung) merupakan seorang detektif di Divisi Narkoba Kepolisian Anhyeon. Memiliki tugas yang berat dan berbahaya membuat Jang Jae Kyeong memilih untuk menjaga jarak dengan kehidupan sekitar seperti teman, sesama petugas polisi, dan bahkan keluarganya sendiri.

Jang Jae Kyeong (Ji Sung) merupakan seorang detektif yang terpaksa kecanduan narkoba karena seseorang. Kecanduan ini merusak hidupnya, ditambah lagi dengan insiden menyedihkan yang menimpanya yaitu kematian sahabat dekatnya. Namun, kematian ini bukan akhir tetapi awal dari segalanya.

Kematian tersebut ternyata menjadi petunjuk atas sisi gelap dari persahabatan mereka selama 20 tahun. Ia meninggal dengan keadaan meninggalkan uang asuransi sebesar 5 miliar won. Jumlah yang besar ini mengundang pertanyaan tentang sisi gelap yang tersembunyi.

Di sisi lain, Oh Yoon Jin (Jeon Mi Do) adalah seorang reporter memiliki kepribadian yang tegas sehingga Ia dipecat secara tidak adil di pekerjaan sebelumnya. Setelah itu, Oh Yoon Jin memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, Ahnyeon, dan bergabung sebagai reporter untuk Surat Kabar Harian Ekonomi Anhyeon. Saat bekerja, Oh Yoon Jin tak terduga harus berkolaborasi dengan Jang Jae Kyeong untuk mengungkap kasus korupsi yang ternyata terkait dengan kematian sahabatnya.

Drama Connection akan hadir dalam 14 episode lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mulai Sabtu, 25 Mei 2024 di Vidio. Episode baru akan tayang pada Sabtu dan Minggu pukul 12.00 WIB.

