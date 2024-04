5 Drama Korea yang Dibintangi oleh Ji Sung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selain aktris Jeon Mi-Do, drama "Connection" yang akan segera tayang pada 2024 ini juga mendapuk aktor Ji Sung untuk memerankan male lead yaitu Jang Jae Kyung. Ji Sung telah memulai karier aktornya sejak tahun 1999 melalui drama "KAIST". Suami dari aktris Lee Bo-Young ini memerankan banyak judul drama Korea sepanjang kariernya. Dilansir dari Mydramalist, inilah 5 drakor populer yang dibintangi Ji Sung:

1. New Heart (2007 - 2008)

Dirilis pada tahun 2007, drakor ini mengisahkan tentang para dokter bedah jantung di sebuah rumah sakit elit Korea Selatan. Rumah Sakit Universitas Hwang Hee menilai kinerja dokter bedah jantung sama sekali tidak mengundang profit bagi rumah sakit, justru menghabiskan banyak biaya operasional. Ji Sung mendapatkan peran sebagai Lee Eun Sung seorang koas yang berasal dari kampus tidak populer. Banyak kisah perjuangan para tenaga medis di sini.

2. Royal Family (2011)

Kisah bermula saat Kim In Sook (diperankan oleh Yeom Jung Ah) menikahi seorang keluarga konglomerat sekaligus pemilik JK Group. Bukannya bahagia, ia terasa seperti di neraka, diabaikan, diremehkan, dan ditindas. Saat sang suami meninggal, dirinya pun menggandeng pengacara Han Ji Hoon (Ji Sung) untuk menyelesaikan sengketanya dengan keluarga tersebut.

3. Kill Me, Heal Me (2015)

Drama yang diadaptasi dari China ini meraih popularitas ke-32 dalam peringkat drama Korea yang dirilis pada 2015 lalu. Ji Sung memerankan karakter sebagai Cha Do Hyun yang kehilangan ingatannya akibat kejadian traumatis di masa kecil, ia pun memiliki banyak karakter dan jiwa lain dengan nama Shin Se Gi. Akhirnya dirinya mendatangi psikiater bernama Oh Ri On yang juga memiliki pekerjaan sebagai penulis novel misteri populer.

4. The Devil Judge (2021)

"The Devil Judge" mengangkat genre distopia di mana diceritakan negara Korea Selatan alami kekacauan di masa depan akibat hilang kepercayaan terhadap pemimpin negaranya. Akhirnya sebuah pengadilan melakukan sidang untuk memutuskan orang-orang bersalah tanpa ampun. Hakim itu dipanggil sebagai 'Devil Judge' yaitu Kang Yo Han diperankan oleh Ji Sung. Persaingan sengit pun terjadi di dunia hakim untuk mendapatkan citra terbaik di mata publik Korea.

5. Adamas (2022)

Ji Sung lagi-lagi mengambil karakter tak jauh dari drama 'The Devil Judge' yang pernah dimainkannya. Kali ini ia kembali menjadi dua karakter sebagai saudara kembar yaitu Woo Shin dan Soo Hyun dalam drakor Adamas. Woo Shin seorang penulis novel misteri yang mencoba menolong ayah tirinya dari jerat hukuman mati. Sedangkan Soo Hyun adalah saudara kembarnya yang berprofesi sebagai jaksa penuntut. Mereka pun bekerja sama untuk mengungkap kebenaran yang terjadi.

