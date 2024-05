7 Drama Dokter Terbaik Hollywood, Ada Scrubs Hingga This is Going to Hurt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan di dunia medis dan kedokteran menjadi salah satu latar dan tema yang kerap diangkat dalam sebuah cerita drama atau film.

Karya sinema yang mengambil tema cerita ini kerap menghadirkan sisi lain seorang tenaga medis, khususnya dokter, yang jarang diketahui masyarakat umum.

Terdapat banyak drama kedokteran yang dirilis oleh berbagai perusahaan produksi di banyak negara di dunia. Namun, serial drama barat atau Hollywood selalu menarik untuk ditonton.

Melansir dari situs Sportskeeda, terdapat sejumlah drama dokter terbaik Hollywood. Apa saja? Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai daftar drama dokter terbaik Hollywood.

Drama Dokter Terbaik Hollywood

1. Good Sam

Salah satu drama dokter terbaik Hollywood versi Sportskeeda adalah Good Sam. Serial drama ini mengikuti kisah seorang ahli bedah berbakat yang memiliki sifat kaku.

Tetapi, tiba-tiba dia harus mengambil peran sebagai pemimpin setelah bosnya yang terkenal dan sombong mengalami koma.

2. House

Serial ini mengikuti kehidupan seorang dokter medis yang bernama Gregory House. Dia adalah orang yang anti-sosial, pecandu obat pereda nyeri, cerdas, namun sombong.

Dia dan tim dokternya mencoba menyembuhkan penyakit kompleks dan langka dari orang-orang biasa yang sakit parah di Amerika Serikat.

Sebagai dokter yang berspesialisasi dalam pengobatan diagnostik, dia akan melakukan apapun untuk mencegah kasus-kasus penyakit yang membingungkan dirinya.

3. Scrubs

Drama kedokteran ini mengambil latar cerita di rumah sakit fiksi Sacred Heart di California. Di rumah sakit tersebut, terdapat seorang dokter magang bernama John “JD” Dorian yang melewati masa pendidikan dan dunia kedokteran yang luar biasa.

Selain mempelajari tentang medis dan cara pengobatan, John “JD” Dorian juga akan mempelajari tentang arti dari persahabatan dan kehidupan.

Dia akan dibantu oleh sahabat sesama dokternya untuk melewati masa pendidikan tersebut. Di sisi lain, harus berhadapan dengan dokter yang sombong namun cerdas yang menjadi mentornya.

4. Nurse Jackie

Drama dokter terbaik Hollywood yang selanjutnya adalah Nurse Jackie. Ini adalah serial drama yang menceritakan tentang seorang perawat yang kecanduan narkoba. Oleh karena itu, dia berjuang untuk menemukan keseimbangan antara tuntutan pekerjaannya yang sibuk di rumah sakit Kota New York dan serangkaian drama pribadi.

5. New Amsterdam

New Amsterdam bercerita tentang seorang direktur medis baru bernama Dr Max Goodwin yang melanggar aturan untuk menyembuhkan sistem di rumah sakit umum tertua di Amerika.

Dia berencana meruntuhkan birokrasi untuk memberikan perawatan yang luar biasa. Meski para dokter dan staf tidak begitu yakin dengan kemampuan Max, namun dia tidak akan berhenti untuk memberikan kehidupan baru bagi rumah sakit tersebut.

6. The Knick

Serial drama ini bercerita tentang kehidupan profesional dan pribadi para staf di Rumah Sakit Knickerbocker New York pada awal abad ke-20.

Setiap hari mereka harus menghadapi berbagai konflik yang rumit. Mulai dari kekurangan dana, konflik pribadi, egoisme, ketegangan rasial, kecanduan narkoba, perselingkuhan, hingga teknik medis yang kuno.

Ada juga konflik mengenai teknik eksperimental baru yang disalahpahami oleh sebagian besar orang.

Namun, mereka harus menghadapi hal itu untuk menjaga rumah sakit tetap berjalan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan orang sakit. Tekanan yang sangat besar meninggalkan luka pada jiwa sebagian besar dari mereka.

7. This is Going to Hurt

Drama dokter terbaik Hollywood selanjutnya adalah This is Going to Hurt. Berlatar di Labor Ward dengan segala keriuhan dan kegembiraannya, serial ini juga menampilkan saat-saat terendah seorang tenaga medis yang menyayat hati.

Drama ini memberikan gambaran yang sangat jujur tentang kehidupan sebagai seorang dokter junior di sebuah rumah sakit. Diungkapkan pula dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan tersebut ketika pulang ke rumah.

