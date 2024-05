7 Film Thailand Tentang Keluarga, Ada How to Make Millions Before Grandma Dies

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Thailand, How to Make Millions Before Grandma Dies tengah menjadi perbincangan di kalangan pecinta film Tanah Air.

Sinema karya Negeri Gajah Putih itu mendapat sorotan karena dinilai memiliki alur cerita yang menarik dan mampu membuat penontonnya menangis.

Bahkan, di media sosial X film drama keluarga ini sukses menjadi topik hangat di kalangan warganet Indonesia. Sejumlah netizen juga memberikan ulasannya mengenai film karya sutradara Pat Bonnitipat ini.

“How To Make Millions before Grandma Dies is A MUST WATCH! Plot nya cakep! Cinematography nya cakep! Color grading nya cakep! Billkin nya cakep! Nangis gue aja yang jelek,” tulis ulasan seorang warganet dengan nama akun X @mywind******.

“HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIES (LAHN MAH) bener-bener film gila. Gila karena nangis berjamaah cerita bagus menyayat hati banyak pelajaran disni dibuat perlahan-lahan nangis sampe akhirnya banjir! You guys should go watch this movie THE BEST THAI MOVIE EVER! Siapin tissue guys!” kata @seringse*******.

Baca Juga: How to Make Millions Before Grandma Dies Raih 300 RIbu Lebih Penonton dalam 5 Hari

Melansir dari akun X yang kerap membagikan informasi mengenai film di Tanah Air, @HabisNontonFilm, How to Make Millions Before Grandma Dies telah mencapai lebih dari 596 ribu penonton di hari ketujuh penayangannya. Di Indonesia, film ini mulai tayang di bioskop pada 15 Mei 2024 lalu.

Selain How to Make Millions Before Grandma Dies, Thailand juga memiliki sejumlah film tentang keluarga yang menarik untuk ditonton. Berikut rangkuman informasi mengenai daftar film Thailand tentang keluarga.

Daftar Film Thailand tentang Keluarga

1. How to Make Millions Before Grandma Dies (2024)

How to Make Millions Before Grandma Dies adalah film Thailand tentang keluarga yang saat ini sedang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Film ini mengangkat kisah tentang seorang pria yang berhenti bekerja untuk merawat neneknya yang sedang sekarat.

Namun, pria tersebut merawat sang nenek demi kekayaan dan warisannya. Dia pun merencanakan untuk memenangkan hati neneknya sebelum neneknya meninggal.

Disutradarai oleh Pat Boonnitipat, film yang telah tayang pada 15 Mei lalu di bioskop ini dibintangi oleh Putthipong Assaratanakul, Tontawan Tantivejakul, dan Usha Seamkhum.

2. You & Me & Me (2023)

Bergenre drama keluarga romantis, ini adalah sebuah kisah nostalgia tentang masa dewasa dua orang saudara kembar identik yang berbagi setiap aspek kehidupan mereka satu sama lain.

Suatu hari, seorang anak laki-laki masuk ke dalam kehidupan mereka dan menguji ikatan kuat kedua saudara kembar perempuan itu.

Film ini ditulis dan disutradarai oleh kakak beradik Wanweaw Hongvivatana dan Weawwan Hongvivatana. Adapun pemeran utamanya adalah Thitiya Jirapornsilp, Anthony Buisseret, dan Supakson Chaimongkol.

3. Brother of The Year (2018)

Film yang dibintangi oleh Nichkhun 2PM ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Jane yang tinggal bersama saudara laki-lakinya, Chut.

Jane adalah satu-satunya orang yang melakukan segala pekerjaan di rumah itu. Namun, Chut perlu belajar mengurus dirinya sendiri saat Jane akan menikah dan pindah ke Jepang.

Brother of The Year disutradarai oleh Witthaya Thongyooyong. Adapun pemeran utamanya adalah Sunny Suwanmethanont, Urassaya Sperbund, dan Nichkhun.

4. Present Perfect (2017)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Film Thailand tentang keluarga berikutnya adalah Present Perfect. Dikisahkan, setelah perpisahan yang menyakitkan, Toey memutuskan untuk menyembuhkan luka patah hatinya di kota Higashikawa, Jepang. Disana, dia bertemu Oat, yang juga sedang menyembuhkan diri.

Berawal dari orang asing hingga menjadi teman, kisah cinta muncul di antara keduanya. Namun, mereka harus menyembuhkan diri terlebih dahulu sebelum kembali ke dunia nyata.

Film ini dibintangi oleh Kritsana Maroukasonti, Priyada Sittahai, dan Anusorn Soisa-Ngim. Adapun Anusorn Soisa-Ngim juga berperan sebagai sutradara dan penulis cerita dari film ini.

5. Little Big Dream (2016)

Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Phak, yang sangat mencintai dan menghormati Raja Thailand, tetapi tidak menghormati ayahnya sendiri.

Begitu dia mengetahui bahwa arti sebenarnya dari menghormati raja bangsa dimulai dengan menghormati ayahnya sendiri, dia pun mulai mencintai dan menghormati ayahnya.

Chatkaew Susiwa menjadi sutradara yang bertanggung jawab atas film ini. Sementara itu, Puttichai Kasetsin, Korapat Kirdpan, dan Surasak Chaiyaat ditunjuk sebagai pemeran utamanya.

6. The Little Comedian (2010)

Dikisahkan, Tock adalah pewaris garis keturunan komedian berusia 12 tahun yang mempunyai masalah. Saat keluarganya mampu membuat orang lain tertawa dengan mudah, dia justru tidak bisa melucu sama sekali.

Lelucon yang dia keluarkan juga tidak lucu. Hal ini membuat Tock terus-menerus dikalahkan oleh adik perempuannya. Suatu ketika, dia jatuh cinta dengan seorang dokter kulit, satu-satunya orang yang menganggapnya lucu.

Film ini disutradarai oleh Witthaya Thongyooyong dan Mez Tharatorn. Sementara itu, Fame Chawinroj Likitchareonsakul, Paula Taylor, dan Jaturong Mokjok adalah pemeran utamanya.

7. Beautiful Wonderful Perfect (2005)

Film Thailand tentang keluarga selanjutnya adalah Beautiful Wonderful Perfect. Film yang memiliki judul asli Er rer ini bercerita tentang dua orang anak, Kaew dan Tong, yang naik bus ke Bangkok sambil melarikan diri dari bocah gaduh yang merundung Tong.

Kedua anak lugu itu pergi ke kota besar tanpa mengetahui apa yang akan mereka hadapi di masa depan. Saat mereka turun dari bus, petualangan yang sebenarnya akan segera dimulai.

Berada jauh dari orangtua, ikatan kekeluargaan kedua anak tersebut akan diuji. Disutradarai oleh Poj Arnon, film ini dibintangi oleh Choosak Iamsook, Nawarat Techarathanaprasert, dan Veerapak Kansuwan.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: How to Make Millions Before Grandma Dies Raih 300 RIbu Lebih Penonton dalam 5 Hari