Mengenal Pemeran Moana Live-action Catherine Laga'aia

TEMPO.CO, Jakarta - Catherine Laga‘aia terpilih sebagai pemeran utama film live-action, Moana. Ia akan membintangi film tersebut bersama Dwayne Johnson, yang berperan sebagai Maui.

Film live-action Moana akan mulai diproduksi pada musim panas tahun ini dan rencananya akan dirilis pada 10 Juli 2026. Ceritanya akan mengikuti kehidupan Moana, putri kepala suku Polinesia, yang dipilih untuk memulai misi menyelamatkan pulau dan penduduk sukunya.

Catherine Laga'aia mengungkapkan kegembiraannya dalam memerankan karakter Moana, yang merupakan salah satu favoritnya. "Saya sangat bersemangat untuk menghidupkan karakter ini, karena Moana adalah salah satu favorit saya," katanya dikutip dari The Hollywood Reporter.

Siapa Catherine Laga’aia?

Catherine Laga'aia yang akrab dipanggil Katie berasal dari keluarga seniman. Ia merupakan putri dari penyanyi dan artis Jay Laga'aia yang dikenal melalui perannya sebagai Captain Typho dalam Star Wars Episode II: Attack of the Clones dan Episode III: Revenge of the Sith, serta perannya dalam acara Play School dan Water Rats.

Karier akting Catherine Laga'aia dimulai dengan serial Prime Video 2023, The Lost Flowers of Alice Hart, ia memainkan peran Young Candy dalam tiga episode. Pengalaman ini membantunya mengasah bakat aktingnya dan mempersiapkan untuk peran besar dalam film Moana.

"Saya dan keluarga sangat senang berbagi berita ini dengan seluruh dunia. Putriku Katie akhirnya dapat berbagi kabar dia akan berperan sebagai Moana dalam film live action Disney bersama Dwayne Johnson dan Lin Manuel Miranda," kata Jay, seperti dikutip dari Independent.

"Kakek saya berasal dari Fa‘aala, Palauli, di Savai‘i, dan nenek saya dari Leulumoega Tuai di pulau utama ‘Upolu di Samoa. Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk merayakan Samoa dan semua orang Kepulauan Pasifik, serta mewakili gadis-gadis muda yang seperti saya, kata Catherine Laga'aia.

Pemeran Lainnya

Film ini juga menampilkan beberapa pemeran lainnya asal Selandia Baru, John Tui akan memerankan ayah Moana, Chief Tui. Aktris Samoa-Selandia Baru, Frankie Adams akan memerankan ibu Moana, Sina. Rena Owen yang berasal dari Bay of Islands, Selandia Baru, akan memerankan karakter Gramma Tala.

Film ini disutradarai oleh Thomas Kail, yang sebelumnya dikenal melalui karyanya di Broadway, Hamilton. Kail juga baru-baru ini menyutradarai beberapa episode dari serial terbatas Hulu, We Were the Lucky Ones.

Tentang Moana

Film Moana salah satu film penting bagi Disney. Sebab, film 2016 ini telah menjadi salah satu film yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat selama beberapa tahun belakangan. Laporan Nielsen, Moana menjadi film streaming paling banyak ditonton di Amerika pada 2023. Disney juga sedang menggarap sekuel animasi dari Moana yang dijadwalkan rilis pada 27 November 2024.

Produksi film ini melibatkan Johnson, Dany Garcia, dan Hiram Garcia melalui Seven Bucks Productions. Beau Flynn dari FlynnPictureCo juga turut memproduksi. Penulis lagu Moana, Lin-Manuel Miranda, yang mendapat nominasi Oscar untuk lagu How Far I’ll Go juga berperan sebagai produser.

