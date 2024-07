4 Drakor Tentang Kejahatan yang Tayang Juli 2024, Ungkap Berbagai Jenis Kasus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah drama Korea atau drakor terbaru dijadwalkan akan tayang pada Juli 2024. Dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan, beberapa serial drama itu mengusung genre kejahatan atau crime dalam ceritanya.

Beberapa drama itu akan mengungkap berbagai kasus kejahatan, seperti pencucian uang, korupsi, pembunuhan, dan lain sebagainya, sambil mencari jalan keluar penyelesaian masalah tersebut. Dibalut dengan kisah kehidupan para pemeran utamanya, sajian drakor bergenre kejahatan atau crime itu menyuguhkan alur cerita yang berbeda dan sayang untuk dilewatkan.

Baca Juga: 4 Artis Cilik Korea yang Kariernya Awet Hingga Dewasa

Lantas, apa saja drakor bergenre kejahatan yang tayang Juli 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Red Swan

Kim Ha Neul dan Rain membintangi drama Korea Red Swan. Dok. Disney+

Baca Juga: 5 Pemeran Populer Drama Korea Tentang Gangster

Red Swan menjadi salah satu drakor bergenre kejahatan yang tayang pada Juli 2024. Dikisahkan, Seo Do Yoon adalah seorang lulusan perguruan tinggi kepolisian yang bergabung dengan tim keamanan perusahaan konglomerat, Hwain Group.

Dia bergabung sebagai pengawal dalam tim keamanan tersebut untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh keluarga kaya itu. Takdir mempertemukan Do Yoon dengan istri pewaris Hwain Group, Oh Wan Soo. Dia pun akhirnya mengetahui rahasia yang dimiliki keluarga suaminya dan berusaha untuk mengungkapkan hal itu bersama sang pengawal.

Red Swan tayang di platform streaming Disney+ mulai 3 Juli 2024. Drama ini dibintangi oleh Kim Ha Neul dan Rain sebagai pemeran utamanya

2. The Auditors

Drama korea The Auditors. Foto : TVN

Drama ini bercerita tentang tim auditor di sebuah perusahaan konstruksi JU Construction. Perusahaan tersebut terkenal dengan kasus korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini membuat tim audit mereka sibuk bekerja.

Di sisi lain, tim audit dari JU Construction terdiri dari dua orang yang memiliki sikap bertolak belakang. Pemimpin tim audit adalah orang yang sangat dingin dan tegas. Sedangkan karyawannya murah hati dan hangat.

Meski sangat berbeda, namun mereka mampu bekerja sama dan menangani berbagai kasus. Bahkan, mereka menjadi pasangan tim investigasi yang tak terhentikan dan mengungkap banyak kasus tak terduga.

Drama Korea baru ini dapat disaksikan secara resmi di Viu mulai 6 Juli 2024. Adapun pemerannya adalah Shin Ha Kyun, Lee Jung Ha, dan Jin Goo.

3. Good Partner

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Good Partner, drama terbaru yang dibintangi Jang Nara, tayang pada 12 Juli 2024. Instagram.com/@nara0318

Good Partner berkisah tentang kehidupan Cha Eun Kyung, yang bekerja sebagai pengacara spesialis perceraian selama 17 tahun. Namun kemudian, dia harus menghadapi kasus perceraiannya sendiri.

Cha Eun Kyung yang semakin bosan dengan konsep keadilan, memilih jalan yang menghasilkan keuntungan finansial paling besar. Hal ini terjadi setelah dia mulai bekerja dengan pengacara pemula yang penuh bersemangat, Han Yoo Ri. Dia adalah orang yang sangat tidak menoleransi ketidakadilan dan ingin memberantas kejahatan.

Tayang mulai 12 Juli, Good Partner tayang di saluran televisi Korea, SBS, dan platform streaming Viki serta Wave.pemerannya adalah Jang Na Ra, Nam Ji Hyun, Kim Hoon Han, dan PO.

4. No Way Out: The Roulette

Poster drakor No Way Out: The Roullette. Foto: Asianwiki.

Drakor bergenre kejahatan yang tayang Juli 2024 selanjutnya adalah No Way Out: The Roulette. Drama ini bercerita tentang seorang penjahat dan pembunuh keji yang akhirnya dibebaskan dari penjara.

Hal itu membuat publik mengadakan sayembara sebesar 20 miliar won untuk membunuh mantan narapidana tersebut. Di sisi lain, seorang detektif bernama Baek Joong Sik ditugaskan untuk melindungi si pembunuh dari kejaran warga.

Adapun penjahat keji tersebut adalah Kim Kook Ho yang dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 13 tahun. Dia mempertahankan Pengacara Lee Sang Bong sebagai perwakilan hukumnya.

No Way Out: The Roulette dibintangi oleh Cho Jin Woong, Yoo Jae Myung, Kim Moo Yeol,dan Yum Jung Ah. Tayang mulai 31 Juli 2024, drama ini dapat disaksikan di platform U+ Mobile TV.

RADEN PUTRI| MYDRAMALIST| SCMP| TEMPO

Pilihan Editor: 5 Drama Ikonik yang Dibintangi oleh Suho EXO