5 Karakter yang Pernah Diperankan Lee Jung Ha, Teranyar Gun Han Soo di The Auditors

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Lee Jung Ha sempat melejit usai membintangi drama Korea Moving, kini ia akan kembali bermain dalam drama The Auditors yang tayang pada Juli 2024. Artis kelahiran 23 Februari 1998 ini mengawali debutnya pada 2017, dalam serial web Heart Attack Warning. Lalu drama apa saja yang pernah dibintanginya? Apa karakternya di drama itu?

1. Gu Han Soo (The Auditors)

Lee Jung Ha berperan sebagai karakter Gu Han Soo dalam drama The Auditors (2024). Dilansir dari Asianwiki, drakor itu mengkisahkan tentang kehidupan pemimpin tim dan duo auditor pemula di perusahaan konstruksi, JU Construction, terkenal dengan kasus korupsi yang tak terhitung jumlahnya. Shin Cha-II (Shin Ha Kyun) bekerja sebagai pemimpin tim audit, dengan Gu Han Soo.

Han Soo, karyawan pemula yang awalnya melamar sebagai bantu loncatan, untuk dipindahkan ke perusahaan cabang di Florida. Akan tetapi rencananya tidak berjalan mudah karena bekerja di bawah pimpinan Shin Cha II yang tegas. Selain itu ada juga Yoon Seo Jin (Jo A Ram), anggota tim individualis dan ambisius. Ketiganya kemudian menjadi tim audit dan investigasi yang tak terhentikan.

2. Kim Bong Seok (Moving)

Moving (2023) merupakan drama yang diadaptasi dari cerita Webtoon ini menceritakan tentang kekuatan super yang dimiliki oleh beberapa orang, mereka hidup dengan menyembunyikan kemampuan super itu. Lee Jung Ha yang berperan sebagai karakter Kim Bong Seok merupakan anak SMA yang memiliki kekuatan super berupa dapat terbang dan melayang hingga ke angkasa, ia mendapati kekuatan itu dari ayahnya. Ternyata bukan hanya dirinya, beberapa temannya di sekolah pun memiliki kekuatan itu. Hanya saja beberapa orang memilih untuk menyembunyikan kemampuan tersebut demi keselamatan diri masing-masing.

3. Kim Eun Han (Nevertheless)

Selanjutnya adalah drama Nevertheless, menceritakan tentang Park Jae Eon (Song Kang) yang tidak ingin menjalin hubungan romantis. Dia memiliki sifat baik dan ceria ke semua oranng. Hingga pada suatu hari ia jatuh cinta pada Yoo Na Bi (Han So Hee), membuat kehidupannya mulai berubah. Na Bi, mahasiswa seni di satu universitas yang sama dengan Jae On, memiliki masa lalu putus dengan cinta pertamanya karena tidak setia. Ia kemudian memutuskan tidak terpengaruh dengan cinta, yang kemudian berjumpa dengan Park Jae Eon.

Kemudian Lee Jung Ha berperan sebagai Kim Eun Han, junior di jurusan seni yang memiliki hubungan romansa rumit dengan Na Bi. Eun Han, sosok yang ceria, periang, dan optimis, ia memiliki mimpi untuk menjadi seniman terkenal. Akan tetapi dibalik sifatnya yang ceria dia mempunyai luka di masa lalu. Ia juga ingin memiliki komintemn dengan Na Bi.

4. Kim Woo Sik (Run Out)

Dalam drama Run Out, Lee Jung Ha berperan sebagai Kim Woo Sik, seorang seniman muda yang memiliki bakat dan kepribadian ceria dan optimis. Ia tak banyak berdialog dalam drama ini, akan tetapi aktingnya berhasil menarik perhatian penonton.

Dilansir dari Asianwiki, Drakor ini menceritakan tentang kisah cinta antara Ki Seon Gyeom (Im Si Wan) dan Oh Mi Joo (Shin Se Kyung). Ki Seon-Gyeom adalah mantan pelari cepat terkenal di tim nasional yang menghentikan karirnya setelah terlibat dalam sebuah kasus. Setelah itu, dia memutuskan untuk bekerja sebagai agen olahraga.

Di sisi lain, Oh Mi-Joo adalah seorang penerjemah teks untuk film. Kebahagiaannya tak terbendung saat namanya pertama kali disebut dalam kredit akhir sebagai penerjemah. Saat mereka bertemu, Ki Seon-Gyeom yang baru saja pensiun dari dunia pelari cepat, Mi-Joo merasa bahwa pertemuan mereka adalah takdir.

5. Kim Chi Kuk (Rookie Historian Goo Hae Ryung)

Dalam drakor Rookie Historian Goo Hae Ryung, Lee Jung Ha berperan menjadi Kim Chi Kuk. Drama berlatar sejarah ini menceritakan tentang Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung) bekerja sebagai seorang sejarawan wanita, ia kerap dipandang rendah karena jenis kelaminnya sebagai seorang perempuan. Akan tetapi Hae Ryung tetap menjalani tugasnya sebagai seorang sejarawan, yang nantinya kemudian ia terlibat dengan Pangeran Lee Rim.

ELLYA SYAFRIANI | RACHEL FARAHDIBA REGAR

Pilihan Editor: Jo Ah Ram Ungkap Alasan Membintangi Drama The Auditors