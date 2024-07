5 Lagu Populer Sabrina Carpenter, Selain Please Please Please

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Sabrina Carpenter berjudul Please Please Please menempati puncak tangga lagu Billboard Hot 100 sepekan setelah debut di peringkat kedua. Pencapaian itu menjadikan Please Please Please sebagai lagu pertama dari Sabrina Carpenter yang menempati peringkat pertama menurut laporan Billboard, pada 24 Juni 2024.

Laporan Luminate, dikutip dari Antara, Minggu, 30 Juni 2024, pada periode 14 Juni sampai 20 Juni lagu yang dirilis oleh label Island Records dan dipromosikan oleh Republic Corps itu telah diputar 50,9 juta kali di platform pemutaran musik dan terjual 7.000 copy di Amerika Serikat.

Lagu Please Please Please dirilis pada 7 Juni 2024, bersamaan dengan penayangan perdana video klip lagu yang dibintangi oleh aktor Barry Keoghan. Pada 18 Juni 2024 lagu tersebut dirilis dalam berbagai versi antara lain akapela dan instrumental.

Lagu Populer Sabrina Carpenter

1. Espresso

Single baru Espresso dirilis pada 11 April 2024. Dikutip dari Billboard, lagu ini masuk lima besar tangga lagu Top 50 Spotify Amerika Serikat di pekan pertama peluncurannya. Espresso disebut sebagai lagu Sabrina Carpenter yang paling cepat memikat.

Espresso merupakan single pertama dari album keenam Sabrina Carpenter, Short n' Sweet. Lagu ini ditulis oleh Amy Allen, Julian Bunetta, Sabrina Carpenter dan Steph Jones.

2. Skin

Skin salah satu lagu paling populer dari Sabrina Carpenter yang dirilis pada 2021. Lagu ini menjadi hit yang banyak dibicarakan, karena dianggap sebagai respons terhadap drama yang melibatkan Olivia Rodrigo dan Joshua Bassett. Skin membahas kontroversi tersebut dari sudut pandang Sabrina Carpenter.

3. Sue Me

Sue Me single dari album Singular: Act I yang dirilis pada 2018. Setahun sebelum peluncuran lagu tersebut, mantan manajer menggugat penyanyi itu, manajemen baru Carpenter, dan orang tuanya atas komisi setelah dia keluar dari perusahaan. Dengan lirik yang penuh semangat dan irama pop, Sue Me memikat perhatian banyak pendengar dan menjadi salah satu lagu favorit.

4. Why

Dirilis pada 2017, Why bercerita tentang dua orang yang berbeda, namun merasa sangat cocok. Why termasuk salah satu hit terbesar Sabrina Carpenter. Why memiliki nuansa sonik seperti lagu Halsey.

5. Thumbs

Thumbs salah satu single dari album EVOLution yang dirilis pada 2016. Lagu ini dirilis sebagai single pada 3 Januari 2017. Lagu ini memiliki pesan sosial yang kuat tentang konformitas dan kebiasaan masyarakat. Dengan irama yang memikat dan lirik yang berkesan, Thumbs menjadi salah satu lagu ikonik dalam karier Sabrina.

