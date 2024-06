Mengenal Camila Cabello, Solois Mantan Anggota Grup Fifth Harmony

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Camila Cabello mengungkapkan kekhawatiran mengenai lagu-lagu populernya dalam wawancara untuk cerita sampul Complex. Laporan People, dikutip Antara, pada Rabu, 26 Juni 2024, di balik kesenangan Cabello, karena lagu Havana (2018) dan Senorita (2019) sangat populer, ia juga agak khawatir orang-orang akan bosan mendengarkan kedua lagu tersebut. "Saya pikir selalu ada kekhawatiran ketika sebuah lagu menjadi begitu masif," katanya.

Siapa Camila Cabello?

Camila Cabello penyanyi kelahiran Havana, Kuba, pada 3 Maret 1997. Dikutip dari IMDb, perjalanan Camila menuju ketenaran dimulai pada 2012, ketika ia mengikuti audisi untuk acara pencarian bakat X-Factor. Meskipun mulanya gagal sebagai solois, ia akhirnya bergabung dengan girl group Fifth Harmony. Camila dikenal sebagai penyanyi utama.

Bersama Fifth Harmony, ia merilis satu album mini (EP) dan dua album studio. Pada 18 Desember 2016, Camila hengkang dari Fifth Harmony untuk berkarier solo. Keputusan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, membuka jalan karier yang lebih besar.

Dia merilis dua single, yaitu I Know What You Did Last Summer bersama Shawn Mendes dan Bad Things bersama Machine Gun Kelly. Kedua lagu ini meraih popularitas tinggi dan berada di tangga lagu berbagai negara.

Pada 2017, Camila merilis album solo debutnya. Sebelum album tersebut keluar, ia berkolaborasi dengan artis terkenal seperti Cashmere Cat dalam lagu Love Incredible dan Pitbull serta J Balvin dalam Hey Ma. Penampilan memukaunya di berbagai lagu ini membuatnya mendapat nominasi Grammy.

Pada 2017, ia pernah diundang untuk bergabung dengan tur dunia 24K Magic World Tour Bruno Mars sebagai artis pembuka, menampilkan total 20 pertunjukan. Pada 3 Agustus 2017, Camila merilis hit single Havana sebagai hadiah untuk para penggemarnya. Lagu ini mencapai posisi 1 di Billboard Hot 100 dan tangga lagu Inggris, serta lebih dari 80 tangga lagu iTunes di seluruh dunia.

Camila dirilis pada 12 Januari 2018, mendapat skor 76 di Metacritic dan meraih lebih dari 100 posisi 1 di berbagai negara. Album ini menduduki posisi puncak di Billboard 200.

Dikutip dari Fandom, album ini berisi hit Havana yang menampilkan Young Thug, yang dirilis sebagai promosi pada 3 Agustus 2017 dan menjadi single utama pada 30 Agustus 2017. Album ini menggabungkan berbagai genre musik, termasuk pop, Latin, reggaeton, R&B, dancehall, dan hip hop, dengan lirik yang berbicara tentang cinta dan patah hati.

Camila bekerja dengan produser terkenal seperti Benny Blanco, Ryan Tedder, dan Pharrell Williams. Williams ikut memproduseri Havana dan Blanco ikut menulis serta memproduseri Crying in the Club. Album ini mencapai 1 di 98 negara pada hari peluncurannya, memberikan Cabello rekor 1 terbanyak di iTunes dengan album debut.

