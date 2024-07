5 Pemeran Populer Drama Korea Tentang Gangster

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea tentang gangster masih diproduksi. Genre semacam ini punya penggemar sendiri. Melalui alur cerita yang menegangkan, drakor tentang gangster dan kelompoknya tak sekadar menegangkan, tapi juga banyak kejutan yang tak terduga. Siapa saja aktor Korea yang memerankannya dengan baik?

1. Lee Seo Jin

Lee Seo Jin memerankan karakter gangster dalam drama High School Return of a Gangster (2024). Dalam drama ini, Lee Seo Jin berperan sebagai Kim Deuk Pal, orang berpengaruh nomor 2 di gengnya. Suatu hari, Kim Deuk Pal melihat seorang siswa Bernama Song Yi-Heon (Yoon Chan-Young) hendak bunuh diri. Meski Kim Deuk Pak berhasil menyelamatkan Song Yi Heon, dia justru tewas tertabrak truk. Ajaibnya insiden truk itu membuat jiwanya tertukar dengan Song Yi Heon. Dia pun harus menghadapi para pengganggu dan perundung Song Yi Heon.

2. Uhm Tae Goo

Uhm Tae Goo berperan sebagai mantan pemimpin geng dalam drama Korea My Sweet Mobster yang tayang pada 12 Juni 2024. Drama ini mengisahkan perjalanan penebusan dan cinta antara mantan gangster dan seorang pembuat konten anak-anak. Dalam drama ini, Uhm Tae Goo berperan sebagai Seo Ji Hwan, CEO dari perusahaan sosial Thirsty Deer. Setelah meninggalkan masa lalunya sebagai pemimpin geng, Ji Hwan kini aktif merekrut dan membimbing mantan narapidana untuk memulai hidup baru.

3. Park Doo Shik

Aktor kelahiran 1988 ini memerankan karakter Yong-Gae dalam drama Korea Gangsters (2019). Dikutip dari AsianWiki, Yong-Gae adalah anggota geng yang dipimpin oleh CEO Choi di Musan. Yong-Gae dan gengnya akan melakukan apa saja demi uang. Suatu hari, dia bertemu Su-Yeon (Im Yi-Ji). Dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, namun bos Yong-Gae mencoba merobohkan area tempat ayah Su-Yeon menjalankan bisnis. Dikutip dari Mydramalist, Park Doo-shik dikenal karena peran utamanya dalam film Gangster dan drama seperti Drama Stage Season 2: All About My Rival in Love dan Heroes.

4. Ma Dong Seok

Ma Dong Seok merupakan seorang gangster dalam drama Bad Guys (2014). Dikutip dari AsianWiki, Park Woong-Cheol (Ma Dong-Seok) bersama Lee Jung-Moon (Park Hae-Jin), pembunuh berantai dengan kecerdasan luar biasa, Jung Tae-Soo (Jo Dong-Hyuk), pembunuh bayaran, dan Inspektur Polisi Yoo Mi-Young (Gang Ye-Won) bergabung membentuk sebuah tim. Mereka Bersatu untuk memerangi meningkatnya kejahatan kekerasan, usai Detektif Oh Goo-Tak diskors dari kepolisian karena menggunakan kekuatan berlebihan.

5. Jung Kyoung Ho

Jung Kyoung-Ho berperan sebagai gangster dalam drakor Gangster High (2006). Dalam drama itu, Jung Kyoung-Ho melakoni Lee Sang-Ho membentuk tim sepak bola dan menyebut diri mereka "Harimau". Kelompok yang dibangun bersama rekannya ini, kemudian berkelahi dengan para senior di sekolah mereka. Siswa lain pun mulai memandang mereka secara berbeda. Sang-Ho kemudian tertarik pada Soo-Hee (Jang Hee-Jin), mantan pacar pemimpin geng di sekolah lain. Para "Harimau" pun terlibat dalam perang geng.

KHUMAR MAHENDRA | LAILI IRA | WINDA OKTAVIA | ASIANWIKI | MYDRAMALIST

