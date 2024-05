2 Jam Bersama Lucas di Fancon Fiat Lux Jakarta, Energi Penggemar Jadi Penguat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lucas First Fancon Tour yang diadakan di Jakarta pada Sabtu, 11 Mei 2024 berjalan lancar dan tertib. Dimulai pukul 15.00 hingga 17.00 WIB, ratusan penonton yang hadir terlihat mengikuti arahan serta peraturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara acara dengan baik.

Mulai dari mengantre untuk penukaran tiket, bergantian berfoto di depan backdrop khusus dan photo booth yang disediakan, hingga masuk ke dalam hall dan menikmati acara sampai selesai.

Pada Rabu, 13 Maret lalu, agensi yang menaungi Lucas mengumumkan jadwal fancon tour pertamanya yang akan diselenggarakan di beberapa negara di Asia. Melalui akun Instagram resmi, @lucas_smofficial, diketahui bahwa Hong Kong akan menjadi negara pertama yang akan menyaksikan konser pertama Lucas setelah menjadi solois.

Akan tetapi, di akhir bulan, tepatnya pada 30 Maret 2024, promotor dari Hong Kong yang akan memegang konser Lucas mengumumkan adanya perubahan jadwal ke tanggal yang belum ditentukan. Berdasarkan pernyataan APlanet Entertainment tersebut, jadwal konser solois berdarah China-Thailand di Jakarta menjadi pembuka dari rangkaian turnya.

Barisan penggemar yang mengantre untuk menukarkan tiket sebelum memasuki area konser Lucas First Fancon in Asia. Diadakan di Kasablanka Hall, Jakarta pada Sabtu, 11 Mei 2024. Foto: TEMPO| Hanin Marwah,

Makna Nama Fancon Lucas “Fiat Lux”

Fancon bertajuk “FIAT LUX” yang diselenggarakan pertama kali di Kasablanka Hall, Jakarta tersebut merupakan konser pertama Lucas pasca perilisan single pertamanya, "Renegade". Melalui sesi berbincang di awal acara, Lucas menerangkan makna nama dari tur fancon yang ia lakukan.

“Fiat Lux sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya “bercahaya” dan nama saya juga ada unsur cahayanya, oleh karena itu saya namakan (fancon) dengan nama tersebut,” ucapnya. Sebelumnya, Lucas mengaku bahwa ia merasa grogi, tetapi energi luar biasa dari para penggemar yang hadir memberikan ia kekuatan untuk melanjutkan acara dengan hati yang lebih ringan.

Lucas Tampil Membawakan 6 Lagu

Dibuka dengan “Dip It Low” yang merupakan salah satu lagu terbarunya, idol kelahiran 1999 tersebut membawakan total 6 lagu di sepanjang acara. Diselingi sesi berbincang dan bermain game, Lucas membawakan tiga lagu terbarunya “Renegade”, “Crushing On You”, termasuk “Dip It Low”, cover dua lagu ballad yaitu “True Love” milik Kanye West dan XXXTENTACION dan “every day, every moment” milik Paul Kim, serta lagu “Bass Go Boom” yang merupakan salah satu untuk proyek solonya sebagai anggota SuperM yang masuk ke dalam kategori lagu yang tidak dirilis (unreleased song).

Lucas saat meneriakkan semangat kepada para penggemarnya di acara fancon, Kasablanka Hall, Sabtu, 11 Mei 2024. Foto: TEMPO| Hanin Marwah.

Mendekati penghujung acara, mantan anggota boy group NCT tersebut menyampaikan ucapan penutupnya dan mengaku beberapa kali hampir menangis di sepanjang acara berlangsung. “Sebetulnya tadi beberapa kali saya ingin menangis, tapi saya sudah berjanji untuk tidak boleh menangis,” katanya.

Berkat antusiasme penggemar dalam menyambut kedatangannya kembali pada hari itu setelah masa hiatus yang cukup lama, ia menyampaikan rasa terima kasihnya dan melanjutkan, “hari ini lah hari terbahagia saya.”

Untuk para penggemar yang memenangkan sesi foto grup bersama Lucas dipersilakan mengantre di samping panggung dan menunggu giliran. Penggemar lainnya juga bisa langsung membuat antrean untuk sesi hi-bye, yaitu sesi menyapa dari jarak dekat dalam waktu singkat. Dikarenakan seluruh penonton yang hadir diperbolehkan mengikuti sesi ini, antrean yang terbentuk mengular hingga memenuhi hampir setengah hall.

