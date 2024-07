Pesona Lin Yi sebagai Pilot di Drama Cina The Tale of Rose

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Cina, Lin Yi memberikan penampilan spesial dalam drama romantis terbaru berjudul The Tale of Rose. Dia memerankan seorang pilot muda yang tampan dan menarik bernama He Xi.

Penampilan Lin Yi sebagai He Xi sangat dinantikan oleh para penonton, terutama karena pertama kali beradu akting dengan Liu Yifei, pemeran utama The Tale of Rose.



Pertemuan Lin Yi dan Liu Yifei di The Tale of Rose



Penonton The Tale of Rose disuguhkan dengan pertemuan yang tak terduga antara Huang Yimei (diperankan Liu Yifei) dan He Xi. Kehadiran He Xi, seorang pria dewasa yang penuh pesona dan pengalaman hidup, membawa angin segar dalam kehidupan Huang Yimei yang sedang berduka. Sebagai seorang yang lebih tua, He Xi tidak hanya menghadirkan dorongan emosional tetapi juga mengingatkan Huang Yimei pada cinta lamanya dan sosok pria yang pernah ada di kehidupannya.

Drama Cina The Tale of Rose yang menampilkan Liu Yifei dan Lin Yi. Dok. WeTV

Pertemuan mereka membangkitkan kembali perasaan yang sudah terkubur dalam diri Huang Yimei. Kedekatan mereka yang semakin dalam mengeksplorasi dinamika cinta yang rumit, di mana perbedaan usia dan pengalaman hidup mereka menjadi tantangan tersendiri.



Lin Yi Jalani Pelatihan Intensif untuk Peran Pilot



Lin Yi yang populer berkat perannya dalam drama Cina romantis Put Your Head on My Shoulder, kali ini mengambil tantangan yang berbeda dan lebih menantang. Demi perannya di The Tale of Rose, Lin Yi menjalani pelatihan intensif untuk berperan sebagai pilot.

Lin Yi tidak hanya mendalami skenario dan karakter, tetapi juga bertekad untuk menguasai keterampilan terbang sesungguhnya. Aktor kelahiran 11 Januari 1999 di Hebei itu mendapat respon positif dan pujian dari penggemar di cuplikan adegannya di media sosial WeTV Indonesia.

Dengan semangat dan tekadnya, Lin Yi sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar bintang muda yang berwajah tampan, tetapi juga seorang aktor dengan dedikasi tinggi terhadap seni peran. Melalui perannya dalam The Tale of Rose, Lin Yi berusaha memberikan pengalaman menonton yang lebih mendalam dan realistis bagi para penggemarnya.

Bagi yang penasaran dengan kisah The Tale of Rose, serial ini dapat ditonton gratis di aplikasi WeTV dan bagi pengguna VIP dapat menikmati hingga episode terakhir dengan membeli paket express.

