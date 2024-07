Album Kedua Belum Dirilis, Jimin BTS Cetak Sejarah Baru di iTunes

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS membuat prestasi baru di iTunes berkat lagu terbarunya "Smeraldo Garden Marching Band (feat.Loco)". Lagu yang dirilis pada 28 Juni 2024 itu menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 110 negara dan wilayah di seluruh dunia hanya dalam waktu 13 jam setelah dirilis.

"Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco)" merupakan lagu pra-rilis ketiga dari album MUSE, yang akan dirilis pada 19 Juli 2024. Lagu ini terinspirasi dari marching band, yang dimainkan sambil berbaris sehingga memberikan keceriaan bagi pendengarnya. Lagu bergenre hip-hop ini diiringi dengan suara big band atau orkestra berskala besar sehingga menciptakan pantulan yang hidup, ritme, dan suasana dinamis dari awal hingga akhir. Ditambah dengan partisipasi khusus rapper Loco, menciptakan sinergi unik dengan Jimin.

Pencapaian waktu tercepat di iTunes

"Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco) berhasil menduduki puncak tangga lagu 100 negara di iTunes hanya dalam waktu 4 jam 50 menit setelah dirilis. Lalu menaklukan 110 negara pada 29 Juni 2024 dan melampaui Bahama, sehingga menempati posisi pertama di 111 negara dan wilayah.

Pencapaian Jimin ini mencetak rekor waktu tercepat untuk sebuah lagu dirilis pada tahun 2024. Hal tersebut membuktikan popularitasnya yang tak tertandingi, dengan mencapai posisi teratas dalam periode waktu terpendek di antara lagu-lagu yang dirilis pada tahun 2024 di Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan mencapai posisi teratas di delapan pasar musik utama di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Lagu tersebut juga menempati posisi puncak selama tiga hari berturut-turut di tangga lagu iTunes Top Song di seluruh dunia dan Eropa.

Jimin kini menjadi penyanyi solo K-pop pertama yang memiliki enam lagu di peringkat pertama di lebih dari 110 negara dan wilayah di iTunes. Termasuk "Like Crazy", "With You", "Closer Than This", yang menduduki peringkat #1 di 119 negara, "Filter" (118 negara) dari album BTS, "Set Me Free Pt. 2" (113 negara), dan "Smeraldo Garden Marching Band," yang menduduki peringkat #1 di 111 negara.

Album MUSE

MUSE bercerita tentang pencarian sumber inspirasi. "Melalui album baru ini, kami dapat mengonfirmasi perluasan spektrum musik Jimin. Kami mengharapkan cinta dan dukungan banyak orang untuk MUSE," kata agensi BigHit Music.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam album solo kedua ini, Jimin berpartisipasi dalam menulis enam lagu. Melalui album kedua ini dia ingin menceritakan tentang perjalanan mencari sumber inspirasi. Meskipun ketujuh lagu tersebut juga berkaitan dengan tema percintaan.

Ketujuh lagu dalam album MUSE termasuk, "Who", "Rebrith (Intro)", "Interlude: Showtime", "Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco", "Slow Dance (feat. Sofia Carson", "Be Mine" dan "Closer Than This".

STAR NEWS KOREA | HERALD POP

Pilihan editor: Jimin BTS Bakal Rilis Album Solo Kedua pada 19 Juli