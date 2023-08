Sinopsis My Precious, Film Thailand Tentang Cinta Monyet Anak SMA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - My Precious merupakan film Thailand terbaru yang sedang tayang di bioskop Indonesia. Film yang dirilis perdana pada 26 Juli 2023 ini mengangkat cerita tentang kehidupan percintaan remaja di sebuah sekolah menengah. Mengusung genre komedi, drama, romantis, film ini dibintangi oleh Nanon Korapat dan Film Rachanun sebagai pemeran utamanya.

Film ini adalah karya kolaborasi dari sutradara Naphat Chitveerapat dan Kanittha Kwanyu. My Precious juga merupakan adaptasi dari novel populer Taiwan yang berjudul The Girl We Chased Together in Those Years karya Jiu Ba Dao. Tak hanya itu, film ini pun merupakan remake dari film populer berjudul ‘You Are The Apple of My Eye’ yang pernah dibuat di Taiwan dan Jepang.

Bagaimana alur cerita dari film remake versi Thailand ini? Simak rangkuman informasi mengenai sinopsis film My Precious berikut.



Tentang My Precious

- Judul: My Precious

- Dikenal juga dengan judul: Rak Raek Khot Leum Yak, The First Love is so Hard to Forget

- Tipe: Film

- Genre: Komedi, Romantis, Drama

- Tanggal rilis: 26 Juni 2023 (Indonesia), 27 April 2023 (Thailand)

- Durasi: 120 menit atau 2 jam

- Sutradara: Naphat Chitveerapat, Kanittha Kwanyu

- Penulis Skenario: Naphat Chitveerapat, Lalil Kittitanaphan

- Adaptasi: Novel Taiwan ‘The Girl We Chased Together in Those Years’ karya Jiu Ba Dao

- Remake: ‘You Are the Apple of My Eye (Taiwan, Jepang)

- Rating: Remaja di atas usia 13 tahun

- Bahasa: Thailand

- Negara asal: Thailand

- Perusahaan produksi: GMMTV, Nar-ra-tor, Parbdee Thaweesuk



Sinopsis Film My Precious

Mengambil latar cerita pada tahun 1999, My Precious mengangkat garis besar cerita tentang sekelompok siswa laki-laki pembuat onar yang jatuh cinta kepada satu gadis yang sama. Gadis tersebut adalah siswi terbaik di kelas yang cantik, cerdas, berprestasi, dan digandrungi banyak siswa.

Cerita dimulai dengan mengambil fokus pada kehidupan seorang siswa berusia 16 tahun yang bernama Tong. Dia merupakan pentolan sekolah bersama teman-temannya, yakni Dong, Bank, Mai, dan Pao. Kelompok siswa ini terkenal karena selalu berulah dan berbuat iseng kepada guru-guru.

Suatu hari, Tong dan teman-temannya membuat masalah di kelas sehingga membuat gurunya kesal. Akhirnya, Tong pun dihukum dengan duduk di depan Lin, siswi terpintar dan termanis di kelas tersebut. Bahkan, teman-teman Tong juga jatuh cinta kepada siswi terbaik tersebut.

Berbeda dengan teman-temannya, Tong justru merasa jika dirinya terlalu hebat dan keren untuk jatuh cinta kepada siapapun. Meski demikian, hubungan Tong dan Lin semakin dekat karena Lin yang ditugaskan guru untuk membantu Tong belajar.

Waktu yang dihabiskan untuk belajar bersama pun akhirnya mengarah pada ikatan yang lebih dalam. Mereka pun mengalami cinta pertamanya yang kerap disebut juga dengan nama ‘Cinta Monyet”. Meski begitu, perasaan cinta tersebut tidak mudah untuk dilupakan, tak peduli seberapa lama waktu telah berlalu.



Daftar Pemain My Precious

Film My Precious dibintangi oleh deretan aktor dan aktris muda dari Thailand. Berikut daftar pemainnya:

- Nanon Korapat Kirdpan sebagai Tong

- Film Rachanun Mahawan sebagai Lin

- Ohm Pawat Chittsawangdee sebagai Dong

- Chimon Wachirawi Ruangwiwat sebagai Bank

- Neo Trai Nimtawat sebagai Mai

- Euro Thanaset Suriyapornchaikul sebagai Pao

- Viuw Benyapa Jeenprasom sebagai O

- Orn Ornanong Oanyawong sebagai Ibu Lin

- Nu Surasak Chaiat sebagai Ayah Lin

- Pui Pimonwan Hoonthongkam sebagai Ibu Tong

- Jaturong Mokjok sebagai Ayah Tong

- Yingyong Yodbuangam

- Fluke Pusit Dittapisit

- JJ Chayakorn Jutamas

- Drake Sattabut Laedeke

RADEN PUTRI| MYDRAMALIST | IMDB | LSF

