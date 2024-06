Review The Strangers: Chapter 1, Teror Kejam Pembunuh Bertopeng di Pedesaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai film adaptasi, The Strangers: Chapter 1 cukup mengejutkan dari dua film pendahulunya. Mengusung genre thriller dan misteri, film ini adalah bagian pertama dari trilogi remake The Strangers (2008) dan sekuelnya The Strangers: Prey at Night (2018). Disutradarai Renny Harlin, The Strangers: Chapter 1 menawarkan pengalaman menonton yang dipenuhi dengan ketegangan, latar hutan gelap, juga suara yang mendukung ketakutan penonton.

Sinopsis Film The Strangers: Chapter 1

Kisah film ini berkisar pada sekelompok pembunuh bertopeng yang kejam. Pasangan Maya (diperankan oleh Madelaine Petsch) dan Ryan (Froy Gutierrez), melakukan perjalanan dari New York ke Portland untuk wawancara kerja Maya. Mereka singgah di Venus, Oregon, sebuah tempat yang hijau dan asing bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan Kota New York.

Baca Juga: Sederet Film Thriller yang Diadaptasi dari Kisah Nyata

Mereka kemudian bertemu dengan penduduk lokal yang mencurigakan dan beberapa misionaris agama yang menyeramkan, mirip dengan film pertama. Saat malam tiba, mereka mulai diteror oleh tiga orang asing bertopeng yang mengancam nyawa mereka.

Review Film The Strangers: Chapter 1

Diproduksi oleh Lionsgate, The Strangers: Chapter 1 mungkin tidak menawarkan karakter dan dialog yang mendalam, namun cukup menegangkan. Meski begitu, film ini tidak membawa sesuatu yang baru dari seri The Strangers. Elemen-elemen familiar dari film 2008 masih ada, seperti dua anak laki-laki Kristen di luar restoran dan pria bertopeng yang mengintai Maya. Alur cerita tentang korban tak berdosa yang terjebak dalam teror juga diulang. Pembaruan yang ada hanya sebatas penggunaan ponsel pintar.

Penonton di lokasi bioskop, juga menuturkan hal yang sama. “Ini kan film remake ya, harusnya lebih segar gitu dari alur atau detail baru di film, tentunya kan bisa lebih menegangkan buat penonton,” ujar Fauzi, saat ditemui usai menonton.

Kemudian, peran kedua aktor utama juga sempat dipuji, walaupun di beberapa adegan terkesan terlalu bertele-tele dan kurang menunjukkan urgensi yang diperlukan. Sehingga mengurangi ketegangan penonton.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Ada lah pokoknya pas scene tertentu itu, mereka bukannya kabur, malah sempet pelukan dulu, kan jadi greget ya penonton. Tapi overall (secara keseluruhan) seru sih film-nya,” tutur Gina, salah satu penonton.

The Strangers: Chapter 1 juga dibintangi oleh aktor papan atas lainnya seperti Rachel Shenton sebagai Debbie, Ben Cartwright sebagai Rudy, Rebecka Johnston sebagai Lucy, Mile Yekinni sebagai Marcus, Janis Ahern sebagai Carol, dan Florian Clare sebagai Chris Sampson.

Film ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada Jumat, 7 Juni 2024. Kita juga akan disuguhkan dengan dua film The Strangers lagi, yaitu Chapter 2 yang akan dirilis akhir tahun ini dan Chapter 3 pada awal 2025.

Pilihan Editor: Sederet Film Thriller yang Diadaptasi dari Kisah Nyata