Sinopsis Inside Out 2 yang Raih Pendapatan Global 295 Juta Dolar di Pekan Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Film animasi Inside Out 2 resmi tayang di bioskop pada 14 Juni 2024. Baru empat hari tayang, sekuel dari film Inside Out yang tayang perdana pada 2015 ini telah meraup pendapatan global senilai US$ 295 juta. Ini menjadikan Inside Out 2 sebagai pembuka pendapatan pekan pertama terbaik yang pernah ada untuk sebuah film animasi.

Berdasarkan laporan IGN pada Senin, 17 Juni 2024, Inside Out 2 menghasilkan pendapatan internasional sebesar US$ 140 juta dari seluruh bioskop di dunia. Film garapan studio animasi Pixar ini juga berhasil mencetak pendapatan sebesar US$ 155 juta di bioskop domestik Amerika Utara di pekan pembukanya.

Angka pendapatan Inside Out 2 di Amerika Utara itu merupakan yang terbesar kedua untuk film animasi. Inside Out 2 hanya kalah dari Incredibles 2 yang memperoleh pendapatan sebesar US$ 182 juta di pekan pertama penayangannya, pada 2018 lalu.

Lantas, bagaimana sebenarnya sinopsis film Inside Out 2? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Inside Out 2

Inside Out 2 kembali mengajak penonton untuk masuk ke dalam benak Riley Andersen, sang karakter utama yang kini sudah berusia 13 tahun dan beranjak remaja. Petualangan ke dunia emosi yang rumit menjadi tantangan seiring dengan munculnya emosi-emosi baru yang dirasakan Riley.

Sebelumnya, lima emosi yang sudah ada di benak Riley sejak kecil masih terus mengatur keadaan Riley. Kelima emosi tersebut adalah Joy, Anger, Sadness, Fear, dan Disgust yang mulai memiliki formula pengaturan emosi yang lebih efektif untuk menjaga Riley. Namun, hal tersebut ternyata tidak bertahan lama.

Riley yang beranjak remaja dan mengalami pubertas membuat emosinya menjadi tidak stabil. Saat itu, muncul empat emosi baru yang dirasakan Riley. Mereka adalah Anxiety, Envy, Ennui, dan Embarrassment.

Ruang kontrol emosi di benak Riley kini dihuni oleh sembilan emosi yang memiliki karakteristik berbeda. Joy memimpin emosi lama untuk menghadapi kelompok emosi baru yang dipimpin oleh Anxiety. Keduanya berusaha mengatur Riley, yang justru menimbulkan perpecahan. Kesembilan emosi itu pun pada akhirnya berusaha untuk mencari formula terbaik untuk mengatur emosi Riley.

Detail Film Inside Out 2

- Judul: Inside Out 2

- Jenis film: Animasi

- Genres: Petualangan, Komedi, Drama, Keluarga, Fantasi

- Tagline: “Big changes. New emotions.” Atau “Perubahan Besar. Emosi Baru”

- Durasi: 96 menit

- Rating penonton: Semua Umur (SU)

- Tayang perdana: 14 Juni

- Bahasa: Inggris

- Produser: Mark Nielsen

- Sutradara: Kelsey Mann

- Penulis: Dave Holstein, Meg LeFauve

- Produksi: Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

Daftar Pengisi Suara Inside Out 2

Sebagai sebuah film animasi, Inside Out 2 menggandeng sejumlah aktor dan aktris ternama sebagai pengisi suaranya. Adapun beberapa aktor dan aktris pengisi suara Inside Out 2 adalah sebagai berikut:

- Kensington Tallman sebagai Riley

- Amy Poehler sebagai Joy

- Maya Hawke sebagai Anxiety

- Phyllis Smith sebagai Sadness

- Lewis Black sebagai Anger

- Tony Hale sebagai Fear

- Liza Lapira sebagai Disgust

- Ayo Edebiri sebagai Envy

- Adele Exarchopoulos sebagai Ennui

- Paul Walter Hauser sebagai Embarrassment

- Diane Lane sebagai Ibu Riley

- Kyle MacLachlan sebagai Ayah Riley

- Lilimar sebagai Valentina

- Grace Lu sebagai Grace

- Sumayyah Nuriddin-Green sebagai Bree

