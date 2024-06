Katy Perry Ungkap Lirik Woman's World di Paris Couture Week

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Katy Perry tak pernah melewatkan momen fashion besar. Termasuk di Paris Couture Fashion Week baru-baru ini. Dia memanfaatkan momen itu untuk mempromosikan lagu barunya, "Woman's World" yang akan dirilis pada 11 Juli 2024.

Penyanyi berusia 39 tahun itu mencuri perhatian saat keluar dari limusin di depan hotel The Ritz, Paris. Katy Perry mengenakan mini dress berpotongan one shoulder dan garis leher asimetris merah menyala dari koleksi pilihan pra-musim gugur Balenciaga 2024.

Gaun bertuliskan lirik Woman's World

Bagian yang menariknya adalah, train dress-nya yang dihiasi dengan lriik lagu terbarunya. Train dramatis itu panjangnya mencapai 90 meter, terlihat dari saat dia berjalan melewati pintu masuk dan lobi hotel.

"She’s a winner, champion/ Superhuman, number one/ She’s a sister, she’s mother. Open your eyes, just look around and you’ll discover/ You know/ It’s a woman’s world and you’re lucky to be living in it,” bunyi lirik lagu itu.

Sebagai pelengkap penampilannya, Katy Perry mengenakan celana ketat hitam tipis dan sepatu pumps kulit berwarna hitam. Supaya fokus penampilannya hanya pada train dress-nya, dengan makeup natural dan rambutnya ditata bergelombang hitam alami.

Beberapa hari sebelumnya, penampilan Katy Perry di Vogue World juga tak kalah mencuri perhatian. Dia berjalan di runaway fashion show Noir Kei Nimoniya di Place Vendôme. Dia mengenakan gaun tipis arsip rumah mode itu, yang menampilkan potongan geometris dan hiasan bunga tulle di roknya.

Lagu Woman's World

Katy Perry mengumumkan perilisan lagu baru pada 17 Juni 2024. Dia mengunggah gambar cover art lagu barunya yang bergaya futurisik melalui Instagram-nya. Sambil mengangkat rambutnya yang tergerai, dia menunjukkan pose yang kuat tentang dirinya dan lagu barunya itu.

Lagu "Woman's World" akan dirilis pada 11 Juli 2024 dan video klipnya akan dirilis pada 12 Juli 2024. Beberapa penggemarnya menyambut positif perlisan lagu baru itu, namun ada juga yang mengkritiknya. Hal tersebut lantaran Katy Perry bekerja sama dengan Dr Luke, produser dan penulis lagu, yang memiliki reputasi buruk sebelumnya.

