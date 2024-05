Lee Do Hyun Raih Penghargaan Aktor Terbaik di Baeksang Arts Award 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Bong-gil dalam film Exhuma, Lee Do Hyun berhasil meraih penghargaan Aktor Terbaik kategori film dalam acara penghargaan Baeksang Arts Awards, Selasa, 7 Mei 2024. Kemenangan itu didapat atas perannya sebagai dukun di film Exhuma bersama aktris Kim Go Eun.

Saat namanya dipanggil, Yong Hae Jin dan Choi Min Sik yang duduk di sampingnya langsung memeluknya. Sementara, Kim Go Eun yang duduk di belakangnya menyalaminya. Mereka merupakan lawan main Lee Do Hyun di film Exhuma.

"Aku mencintai kalian, ayahku, ibuku, adikku, gaeuk (anjingnya) dan juga Lim Ji Yeon (aktris yang juga kekasihnya) terima kasih banyak," ujar Lee Do Hyun saat menerima penghargaan.

Ia tampak gagah mengenakan seragam angkatan udara Korea Selatan. Di awal pembukaan pidatonya, ia pun melakukan hormat layaknya tentara. Ia mengutarakan telah bekerja keras untuk penghargaan tersebut. Tidak lupa, ia memberi selamat untuk dirinya sendiri.

Lee Do Hyun Hadir di Baeksang Arts Awards 2024 di Tengah Wamil

Tepuk tangan meriah mengiringi sepanjang ia berada di atas panggun Baeksang Arts Awards 2024. Khususnya, saat ia menyebut nama aktris Lim Ji Yeon, lawannya di serial The Glory. Kehadirannya sempat jadi perbincangan, sebab aktor berusia 29 tahun itu tengah menjalani wajib militer. Ia memulai wajib militernya sejak Agustus 2023, setelah merampungkan shooting Exhuma.

Film Exhuma yang mengantarnya meraih penghargaa juga mendapat respons tinggi. Film itu ditonton sebanyak 10 juta penonton. Film bergenre horor itu memuncaki tangga box office. Lee Do Hyun bermain sangat apik memerankan asisten dukun dari Lee Hwa-rim (diperankan Kim Go-eun). Seperti halnya dukun pada umumnya, ia pun berakting membaca beragam mantra untuk mengusir makhluk jahat.

Lee Do Hyun sendiri mengawali karirnya sejak 2017. Beberapa drama yang dibintangi cukup melejit. Antara lain, Hotel Del Luna (2029) dan The Glory (2022). Di drama The Glory ia bermain bersama aktris ternama Korea, Song Hye-Kyo dan kekasihnya. Sementara di Hotel Del Luna, ia beradu akting dengan penyanyi sekaligus aktris, IU (Lee Ji Eun).

