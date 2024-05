Konser Anime Bertajuk An Anime Symphony: Resonance Siap Digelar Ketiga Kalinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Para penggemar anime bisa kembali menikmati berbagai alunan musik dalam film itu melalui konser “An Anime Symphony: Resonance”. Konser yang mengangkat music dalam film anime itu hadir untuk ketiga kalinya di Indonesia. Kali ini, konser tersebut akan digelar di JIEXPO Convention Center & Theatre, Kemayoran, Jakarta pada hari Sabtu, 8 Juni 2024.

Konser “An Anime Symphony: Resonance” merupakan kelanjutan dari kesuksesan konser sebelumnya pada Desember 2023 dan Februari 2024 yang selalu terjual habis dalam hitungan menit.

Direktur Musik The Resonanz Music dan Konduktor Jakarta Concert Orchestra Avip Priatna mengungkapkan rasa terima kasihnya atas antusiasme para penonton. "Jakarta Concert Orchestra merupakan orkestra yang memang dilatih sebagai untuk dapat memainkan berbagai macam genre musik termasuk hingga musik opera yang lengkap," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 18 Mei 2024.

Avip mengatakan timnya selalu melihat tren musik yang sedang digemari masyarakat Indonesia. "Hal ini yang mendasari ketika pertama kali kami membuat konser anime bulan Desember 2023," lanjutnya.

Rupanya, konser anime menjadi salah satu karya yang sangat ditunggu masyarakat Indonesia. "Saat itu, kami sampai membuat konser tambahan yang tadinya hanya 1 hari menjadi 2 hari karena banyaknya permintaan," lanjutnya.

Pada konser anime kedua, bertajuk "An Anime Symphony: Overdrive" diselenggarakan pada Februari 2024. Antusiasme penonton pun semakin tinggi. "Kami memindahkan lokasi konser ke gedung yang berkapasitas lebih besar, yaitu JIEXPO dan kami sangat senang dan bangga ketika penjualan tiket sold out hanya dalam waktu 7 menit," katanya.

Untuk memuaskan para pengunjung, konser bertema anime pun akan digelar Kembali pada Juni nanti. "Karena banyaknya permintaan, maka bulan depan, tepatnya 8 Juni 2024, kami akan menggelar kembali konser anime untuk ketiga kalinya dengan judul “An Anime Symphony: Resonance” dengan setlist lagu yang baru,” katanya.

Konser “An Anime Symphony: Resonance” akan membawakan lagu-lagu dari berbagai film dan anime yang ikonik seperti misalnya karya InuYasha, Stand By Me Doraemon, Yuri on Ice, Violet Evergarden, Sakura Wars, Cardcaptor Sakura, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball, Frieren: Beyond Journey's End, Mashle: Magic and Muscle dan lainnya. Selain itu, Jakarta Concert Orchestra akan berkolaborasi dengan solois berbakat, seperti Birgitta Sisca, Farman Purnama, Stefani Yang dan juga paduan suara Batavia Madrigal Singer (BMS), The Resonanz Children Choir (TRCC) dan TRCC Serunai yang sama seperti Jakarta Music Orchestra merupakan bagian dari The Resonanz Music Studio.

Memahami tingginya minat para penggemar musik anime, “An Anime Symphony: Resonance” akan diadakan dalam dua sesi pertunjukan, yaitu Show 1 pada pukul 15.30 WIB dan Show 2 pada pukul 19.00 WIB. Penjualan tiket konser dengan category Diamond, VVIP, VIP, Regular 1 sampai 5 akan dibuka secara resmi pada Selasa, 21 Mei 2024 mulai pukul 10.00 WIB, di platform tiket.com, dengan harga tiket berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 1.500.000.

Avip Priatna berharap konser “An Anime Symphony: Resonance” dapat kembali memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton. "Karena selain konser, kami juga menghadirkan banyak keseruan lewat booth games, photo booth, card reading hingga bekerja sama dengan beberapa UKM yang membuat berbagai merchandise anime. Kami tidak sabar untuk berbagi momen ini dengan para pecinta anime pada 8 Juni mendatang,” ujar Avip Priatna.

