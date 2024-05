Bawakan Lagu Sisa Rasa saat Konser, Kyuhyun: Seperti Orang Indonesia Belum?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kyuhyun, anggota Super Junior, membawakan lagu "Sisa Rasa", yang dipopulerkan Mahalini, dalam konser tunggalnya, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu 18 Mei 2024. Dia mewujudkan permintaan penggemarnya setelah meng-cover lagu itu di kanal Youtube-nya, beberapa hari jelang konser.

Konser tunggal pertama Kyuhyun di Jakarta itu sekaligus menutup rangkaian 2024 Kyuhyun Asia Tour 'Restart'. Sebelumnya dia menghibur penggemarnya di Seoul, Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Osaka, Yokohama, Taipei.

Kyuhyun membuka konsernya dengan menyanyikan lagu pop dan ballad diiringi live band, yaitu "Resart", "Dreaming", "A Million Pieces", "Slow, Slowly", "With Love" dan "Ae-Wolri". Berkali-kali dia kagum dengan penggemarnya yang hapal lirik dan ikut bernyanyi bersamanya.

Menampilkan lagu Sisa Rasa - Mahalini

Setelah memperkenalkan sebagian anggota live band yang mengiringinya, Kyuhyun memujudkan keinginan penggemarnya menampilkan lagu "Sisa Rasa" secara langsung di atas panggung. Karena ini pertama kalinya menyanyikan langsung lagu berbahasa Indonesia, dia mengaku takut salah lirik. "Jadi walaupun jelek kalian jangan huuuu...," katanya sambil bercanda sebelum tampil.

Kekhawatirannya pun berbuah manis. Kyupiter ikut menyanyikan lagu itu dari awal lagu hingga akhir bersamanya. Dia juga berhasil mencapai nada tinggi lagu tersebut. "Kaya orang Indonesia nggak? Semoga kalian terasa ya betapa saya cintanya dengan Indonesia," ujarnya.

Beberapa hari sebelum konser di Jakarta, Kyuhyun mengunggah video dia menyanyikan lagu Sisa Rasa di kanal Youtube-nya. Video anggota termuda Super Junior itu sudah ditonton lebih dari 300 ribu kali. Dia terlihat penuh penghayatatan menyanyikan lagu berbahasa Indonesia itu.

Kyuhyun mengatakan proses rekaman itu sudah dilakukan dari sebulan yang lalu. Sejak itu dia terus berpikir kapan bisa menyanyikan lagu ini. "Dan baru hari ini bisa nyanyi," katanya.

Pertunjukan musikal dan fan service

Selain menampilkan lagu "Sisa Rasa", Kyuhyun juga menujukkan sisi dirinya yang lain sebagai aktor musikal. Deretan poster-poster pertunjukan musikal yang diperankannya sejak tahun 2010 ditampilkan di layar di atas panggung. Di antaranya The Three Musketeers, Catch Me If You Can, Singin' in The Rain dan masih banyak lainnya.

Kyuhyun pun mengajak penggemarnya melihat bagaimana dia tampil sebagai aktor musikal secara langsung. Lagu yang dipilihnya berasal dari salah satu drama musikal yang diperankannya, Ben Hur, tahun 2023.

Sesuai janjinya dalam konser penutup tur Asia-nya tadi malam, Kyuhyun tampil maksimal di depan penggemarnya. Dia menampilkan lagu-lagu favorit penggemar dari awal debut solo seperti ‘At Gwanghwamun’, " Flying, deep in the Night"hingga lagu terbaru ‘The Story Behind’.

Kyuhyun juga berkeliling di antara penonton dari bawah sampai tribun. Dia menyapa penggemarnya dari dekat dan melambaikan tangan, sambil menyanyikan lagu

"Confession is not Flashy" dan "Time with you". Tak sedikit penggemar yang terharu melihat dedikasi penyanyi 36 tahun itu.

Di bagian akhir konsernya, Kyuhyun menampilkan gerakan tarian ikonik Super Junior secara medley, dari "Devil", "Black Suit" dan "Sorry, Sorry". Dia menutup konser terakhir itu dengan lagu "The Story Behind" dan "Rainbow".

