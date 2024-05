Serba-serbi Menjelang Konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik pop Kahitna akan mengadakan konser 2 Tahun Menuju 40 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 September 2024. Kahitna mengajak para penggemarnya yang dikenal sebagai Soulmate Kahitna untuk bergabung dan merayakan perjalanan bermusik mereka.

”Calling all @soulmatekahitna_official around the world! Siapa yang udah gak sabar untuk merayakan perjalanan cinta musik @kahitna?” keterangan di Instagram pada Kamis, 16 Mei 2024. Kahitna grup musik asal Bandung yang dibentuk pada 1986. Kahitna terdiri atas 8 anggota yang dipimpin oleh Yovie Widianto.

Tentang Kahitna Menjelang Konser

1. Tampil di CFD

Ribuan pejalan berkumpul menyaksikan penampilan grup musik Kathina di kawasan Car Free Day atau CFD di Bundaran Hotel Indonesia (HI) pada pagi, Minggu, 19 Mei 2024 Acara panggung Pencanangan HUT Jakarta ke-497 ini memanfaatkan momen hari bebas kendaraan untuk berolahraga dan menikmati hiburan pada Minggu pagi. Sejak pagi, antusiasme masyarakat untuk menikmati CFD sudah terlihat.

2. Perjalanan Kahitna

Konser tunggal ini merayakan perjalanan Kahitna yang hendak memasuki usia 40 tahun. Pada 2024, Kahitna berusia 38 tahun. Sebelumnya, grup yang dipimpin Yovie Widianto ini juga pernah menggelar konser 25 tahun.

Dalam promosi konser ini, Kahitna mengajak penggemar untuk datang bersama orang-orang terdekat. "Ajak Mantan Terindah, Kekasih Dalam Hati, Soulmate, atau gebetanmu yang jaraknya Sejauh Dua Benua itu," tulis Kahitna.

3. Panggung

Promotor ImaginAction telah merilis denah tempat duduk dan daftar harga tiket fase pertama. Ada 7 kategori tiket yang harganya mulai dari Rp650 ribu. Seluruh kategori akan mendapat tempat duduk, kecuali Festival berdiri. Konser ini juga akan menggunakan konsep panggung 360 derajat, yang memungkinkan penonton melihat penampilan Kahitna dari berbagai sudut.

4. Harga Tiket

Adapun harga tiket konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40, di antaranya kategori Festival harganya Rp650 ribu, Festival+ Rp800 ribu dan Bronze Rp900 ribu. Kategori Silver dibanderol Rp1.250.000, Golden Rp1.750.000, Platinum Rp3.500.000. Adapun kategori Diamond belum diumumkan. Keseluruhan harga tiket tersebut belum termasuk pajak dan biaya lainnya.

5. Tiket

Sebanyak 423.471 tiket konser terjual, keterangan penyelenggara di Instagram Guehadir.id, Sabtu, 18 Mei 2024. Sebelumnya, penjualan tiket konser Kahitna 2 Tahun Menuju 40 Tahun terbagi menjadi tiga, yakni fase satu, fase dua, dan fase tiga. Penjualan tiket fase pertama telah dibuka pada Jumat, 17 Mei 2024 pukul 19.00 WIB di Guehadir.id.

