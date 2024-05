Kyuhyun Tutup Tur Asia di Jakarta, Keliling Venue Konser Buat Haru Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kyuhyun, anggota Super Junior, menutup rangkaian tur Asia di di Tennis Indoor Senayan Jakarta, Sabtu 18 Mei 2024. Konser bertajuk 2024 Kyuhyun Asia Tour 'Restart' itu sekaligus konser tunggal pertamanya di Jakarta. Sebagai penutup rangkaian tur-nya, Kyuhyun menunjukkan totalitasnya sebagai penyanyi multigenre.

Kyuhyun membuka konsernya dengan lagu Restart dari album solo terbarunya yang berjudul sama, dilanjutkan dengan Dreaming. Dibalut kemeja putih, celana hitam dan dasi hitam, dia menampilkan lagu upbeat yang membuat gemuruh Kyupiter, nama penggemanya, semakin membahana di Tennis Indoor. Set panggungnya dibuat minimalis bernuansa hitam dan putih, serta diriingi live band di sisi kanan dan kirinya.

"Apa kabar, nama saya Kyuhyun, ini hari terakhir, sejak dua bulan (konser) dari Seoul ke Jakarta, jadi karena ini hari terakhir saya akan menunjukkan semuanya," ujarnya.

Pria bernama asli Cho Kyuhyun itu pun tak menyangka banyak Kyupiter yang menonton konser solonya. Diakuinya energi penggemar Indonesia sangat luar biasa.Tapi setelah menampilkan lagu bertempo sedang, dia meminta Kyupiter untuk menurunkan sedikit energinya.

Kyuhyun Super Junior menutup konser 2024 Kyuhyun Asia Tour 'Restart' di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Sabtu 18 Mei 2023. (dok. CK Star Entertainment)

Dibuat kagum penonton yang hapal lagunya

Kyuhyun ingin menunjukkan dirinya sebagai penyanyi ballad. Dimulai dengan menampilkan "A Million Piece" dan "Slow, Slowly". Kali ini dia dibuat kagum dengan Kyupiter yang hapal lagu itu bahkan ikut bernyanyi bersama.

"Tapi pas lagi nyanyi tadi saya agak halu sedikit deh, kan saya nyanyi bahasa Korea tapi kaya ada suara yang nyanyi juga pakai bahasa korea, kalian kan gak mungkin hapal semua bahasa Korea?" ujarnya sambil bercanda lagu berikutnya cocok untuk pengantar tidur.

Lagu yang dimaksud adalah "Was It Love" dan "Ae-wolri", yang ditampilkan dengan iringan piano. Lagi-lagi dia tak menyangka penggemarnya ikut menyanyikan lagu ballad itu bersamanya. "Jadi saya gak perform sendiri, (kalian) terbaik," katanya.

Setelah dibuka dengan lagu upbeat lalu ballad, Kyuhyun menjawab keinginan penggemarnya untuk membawakan lagu Sisa Rasa yang dipopulerkan Mahalini secara langsung di atas panggung. Meski dia mengaku gugup karena ini pertama kalinya menyanyikan lagu bahasa Indonesia, Kyuhyun mampu membawakan lagu itu dengan baik.

"Sudah kaya orang Indonesia belum?" tanyanya, yang disambut teriakan "nee" dari penonton, yang berarti iya.

Kyuhyun Super Junior menutup konser 2024 Kyuhyun Asia Tour 'Restart' di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Sabtu 18 Mei 2023. (dok. CK Star Entertainment)

Aktor musikal

Seperti diketahui, Kyuhyun juga menggeluti pertunjukan musikal. Dia menampilkan poster beberapa karya musikal yang diperankannya sejak tahun 2010 di layar besar di atas panggung. Di antaranya The Three Musketeers, Catch Me If You Can, Singin' in The Rain dan masih banyak lainnya.

Di atas panggung malam tadi, Kyuhyun pun mengajak penggemarnya melihat bagaimana dia tampil sebagai aktor musikal secara langsung. Lagu yang dipilihnya berasal dari salah satu drama musikal yang diperankannya, Ben Hur, pada tahun 2023. Suasana panggung pun diubah bernuansa merah mengikuti alur lagu yang dibawakannya.

Keliling venue konser

Usai menampilkan drama musikalnya, Kyuhyun berganti pakaian dan mengejutkan Kyupiter. Dia muncul dari area konser bagian bawah, lalu berkeliling menyapa penggemarnya, sambil menyanyikan lagu Confession Is Not Flashy. Tentu saja seluruh Tennis Indoor kembali bergemuruh.

Kyuhyun Super Junior menutup konser 2024 Kyuhyun Asia Tour 'Restart' di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Sabtu 18 Mei 2023. (dok. CK Star Entertainment)

Dari bagian bawah dia naik ke atas untuk menyapa menyapa penggemarnya di bagian tribun. Sambil tetap bernyanyi dia juga melambaikan tangannya kepada semua penonton. Tak sedikit juga penggemar yang terharu melihat perlakukan idolanya itu. Maklum tak semua penyanyi atau idol K-pop yang menyapa penggemarnya langsung seperti yang dilakukan Kyuhyun.

"Karena ini hari terakhir (konser), aku ingin menatap semuanya satu-persatu, aku jadi ingin menangis, kalau gini saya jadi ingin ketemu kalian lagi, saya lebih mending di layar atau langsung?" ujarnya sambil becanda menanyakan penampilannya.

Selama hampir dua jam lebih, Kyuhyun menghibur Kyupiter dengan maksimal. Penonton pun ikut larut dan menyanyikan hampir semua lagu-lagunya. Dia berhasil membawa mood penonton dari lagu upbeat, ballad, musikal hingga dibuat haru dengan fan servicenya. Tak ketinggalan Kyuhyun juga menampilkan lagu Super Junior secara medley, seperti "Devil", "Black Suit" dan "Sorry, Sorry".

Melihat antusias penggemarnya, Kyuhyun pun merasa bahagia. Dia tidak menyangka penggemar Indonesia menyukai lagu ballad. Dia pun berharap bisa kembali menghibur penggemarnya di Indonesia. Apalagi dia mengingatkan Super Junior akan berulang tahun ke-20 tahun depan.

"Kalau begitu tahun depan kita akan lebih sering bertemu lagi. Sampai saat itu semoga nggak ada yang sakit, semoga sehat selalu dan bisa bertemu lagi," ujarnya.

