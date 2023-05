Park Eun Bin Raih Baeksang Arts Awards 2023, Ini Sejarah Penghargaan Hiburan Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang tahunan Baeksang Arts Awards 2023 di Paradise City, Incheon, Korea Selatan telah usai diselenggarakan pada 28 April 2023. Ajang bergengsi ini dipandu Shin Dong Yup, Suzy, dan Park Bo Gum. Baeksang Arts Awards adalah penghargaan untuk serial televisi, film, dan teater terbaik di Korea Selatan pada tahun sebelumnya.

Baeksang Arts Awards 2023 yang ke-59 memberikan hadiah utama (Grand Prize) dalam kategori film kepada sutradara Park Chan Wook melalui film Decision to Leave dengan bintang utama Tang Wei memenangkan Aktris Terbaik. Sementara itu, dalam kategori serial televisi, Grand Prize diberikan kepada Park Eun Bin untuk perannya dalam Extraordinary Attorney Woo. Selain itu, serial televisi The Glory berhasil meriah tiga penghargaan sekaligus, yaitu Best Drama, Best Supporting Actress, Best Actress, sebagaimana diberitakan Soompi.

Awal Mula Baeksang Arts Awards

Baeksang Arts Awards atau juga dikenal sebagai Paeksang Arts Awards adalah penghargaan untuk keunggulan film, televisi, dan teater di Korea Selatan. Penghargaan ini pertama kali diperkenalkan pada 1965 oleh Chang Key-young, pendiri surat kabar Hankook Ilbo yang memiliki nama pena Baeksang. Ajang penghargaan di Korea Selatan ini didirikan untuk pengembangan budaya dan seni populer Korea sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya moral para seniman. Akibatnya, Baeksang Arts Awards telah dianggap menjadi salah satu penghargaan hiburan paling bergengsi di Korea Selatan.

Berdasarkan archive.org, Baeksang Arts Awards adalah penghargaan seni umum di Korea Selatan yang diselenggarakan oleh Ilgan Sports dan IS Plus Corp. Penghargaan ini juga diawasi oleh JoongAng Ilbo Cultural Business dan disponsori oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Asosiasi Produser Hiburan Korea, Joinsmsn, serta JoongAng Ilbo Korea. B

iasanya, upacara penghargaan ini setiap tahunnya disiarkan langsung secara nasional melalui KBS2 TV pada kuartal kedua setiap tahun. Ajang Ini juga menjadi satu-satunya upacara penghargaan komprehensif di Korea Selatan yang secara jelas dan adil mengakui keunggulan dalam film, televisi, dan teater, seperti tertulis dalam koreatimes.co.kr.

Pada 2023, Baeksang Arts Awards yang ke-59 berhasil melahirkan para pemeran, sutradara, dan para pembuat film terbaik selama 2022. Berikut adalah deretan kategori penghargaan Baeksang Arts Awards yang diberikan untuk serial televisi, film, dan teater terbaik, yaitu:

Grand Prize Serial Televisi

Best Drama Serial Televisi

Best Director Serial Televisi

Best Actor Serial Televisi

Best Actress Serial Televisi

Best Supporting Actor Serial Televisi

Best Supporting Actress Serial Televisi

Best New Actor Serial Televisi

Best New Actress Serial Televisi

Best Variety Show Serial Televisi

Best Educational Show Serial Televisi

Best Male Entertainer Serial Televisi

Best Female Entertainer Serial Televisi

Best Screenplay Serial Televisi

Technical Award (Art Direction) Serial Televisi

TikTok Popularity Award Serial Televisi

Grand Prize Film

Best Film

Best Director

Best New Director

Best Actor

Best Actress

Best Supporting Actor

Best Supporting Actress

Best New Actor

Best New Actress

Best Screenplay

Technical Award (sinematografi)

Gucci Impact Award

Baeksang Play Award Teater

Best Short Play Teater

Acting Award Teater

