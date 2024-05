Deretan Pengalaman Kang Hoon yang Membuatnya Jadi Member Running Man

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim produksi program Running Man telah mengumumkan aktor Kang Hoon sebagai anggota sementara yang bergabung di reality show bentukan SBS pada 14 Mei lalu. Mengutip dari Soompi, tim produksi merilis foto Kang Hoon bersama anggota Running Man yang lain. Rencananya aktor ini akan berpartisipasi dalam beberapa episode Running Man yang baru.

Saat ini anggota tetap Running Man berjumlah 6 orang setelah keluarnya Jun So Min, diantaranya ada Yoo Jae Suk , Song Ji Hyo , Kim Jong Kook , HaHa , Ji Suk Jin , dan Yang Se Chan. Mereka sebelumnya membahas soal pengganti Jun So Min dengan mengatakan, “Mari kita coba menyewakan posisi (Jun So Min) kepada anggota sementara sehingga tidak ada pihak yang merasa tertekan”.

Kemudian, dipilihlah Kang Hoon sebagai anggota pertama sementara setelah dirinya tampil sebanyak enam kali pada episode lalu. Anggota lain merasa nyaman dan terkesan kepada Kang Hoon, begitu juga dengan tim produksi. Secara khusus, ia mengundang tawa pemirsa dengan chemistry persaingannya dengan Kim Jong Kook. Tanggal 26 Mei mendatang Kang Hoon akan tampil perdana sebagai anggota sementara di “Running Man”.

Kang Hoon merupakan aktor yang lahir di Korea Selatan pada 23 Mei 1991. Mengutip dari Kpop Profiles, ia memulai karir di dunia akting sejak tahun 2017 dan saat ini menjadi talent di bawah naungan agensi JYP Entertainment. Sejak kecil Kang Hoon dikenal sabagai anak yang berbakat dan pecinta film. Ia mengembangkan minatnya untuk berakting dengan kuliah di Universitas Suwon, untuk belajar di jurusan Drama dan Film.

Aktor 33 tahun ini meniti jalan panjang dalam karirnya di dunia akting. Mengutip dari laman Preview, Kang Hoon memulai kariernya melalui film pendek pada usia 18 tahun, Kang Hoon memulai debutnya di layar dalam film pendek berjudul Gori. Sejak tahun 2009 hingga 2015, ia membintangi berbagai film pendek hingga akhirnya mengantongi peran utama Kim Kyung Joon di web series Office Watch tahun 2017. Setahun kemudian, ia mendapatkan debut K-drama resminya melalui film thriller misteri Let Me Introduce Her.

Selain itu, Kang Hoon cukup sering menjadi penampil spesial di drama Korea terkenal. Dia pertama kali berperan sebagai kakak laki-laki Shin Seung Ho di Moment at Eighteen dan di tahun yang sama dirinya juga bermain di When the Devil Calls Your Name. Cameo yang paling mengejutkan adalah Twenty Five, Twenty One, ketika ia berperan sebagai adik laki-laki Nam Joo Hyuk di seri terakhir.

Setelah itu semakin dikenal dan puncaknya ia mendapat tawaran menarik dengan bermain dalam drama bertema sejarah, The Red Sleeve (2021) dan The Secret Romantic Guesthouse (2023). Ia mampu menunjukkan kemampuan aktingnya hingga memenangkan penghargaan sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik (Pria) di penghargaan MBC 2021. Ia juga beberapa kali diundang sebagai bintang tamu pada acara TV “Running Man” yang akhirnya membuat dirinya menjadi anggota sementara di sana baru-baru ini.

Salah satu proyek lain yang dinantikan dari Kang Hoon adalah drakor yang segera tayang di Netflix yaitu A Time Called You. Serial ini diangkat berdasarkan serial TV Taiwan. Sedikit bocoran, drama ini akan menceritakan seorang pria yang mengikuti seorang gadis kembali ke masa lalu dan bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan mendiang pacarnya. Kang Hoon menjadi top bill produksi bersama pemeran utama Business Proposal Ahn Hyo Seop dan Jeon Yeo Bin dari Vincenzo.

Pilihan Editor: Reaksi Netizen Usai Jeon So Min Putuskan Keluar dari Running Man Setelah 6 Tahun