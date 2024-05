Profil Meryl Streep, Aktris Senior Penerima Penghargaan Palme d'Or 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Meryl Streep menerima penghargaan Palme d'Or di Festival Film Cannes pada Selasa, 14 Mei 2024, waktu Prancis. Meryl disebut-sebut sebagai aktris yang berprestasi dan dampaknya di industri perfilman.

Palme d'Or merupakan hadiah tertinggi yang diberikan dslam Festival Film Cannes. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Meryl oleh aktris Juliette Binoche saat malam pembukaan Festival Film Cannes 2024. Penampilan debutnya di Cannes ketika penayangan perdana film Evil Angels pada 1989, saat itu ia memenangkan penghargaan aktris terbaik festival tersebut.

Karier Meryl Streep

Dikutip dari situs web IMDb, Mary Louise Streep atau Meryl Streep lahir di New Jersey pada 22 Juni 1949. Ia berasal dari keluarga mapan, orang tuanya seniman dan eksekutif bidang jasa farmasi.

Ambisi Meryl Streep mulanya mengarah ke opera. Namun ia menjadi tertarik mendalami akting saat menjadi mahasiswa di Vassar dan setelah lulus dia mendaftar di Yale School of Drama. Perjalanan karirenya dimulai ketika Meryl memberikan penampilan dalam peran film pertamanya, Julia (1977). Tahun berikutnya, dia dinominasikan untuk Oscar pertamanya untuk perannya dalam The Deer Hunter (1978) .

Meryl memenangkan Academy Award atas penampilannya dalam Kramer Vs Kramer (1979) dan Sophie's Choice (1982) , ia memberikan gambaran yang menyayat hati tentang seorang ibu narapidana di kamp kematian Nazi.

Kariernya merosot pada awal 1990-an, karena tidak menemukan peran yang cocok. Tetapi, ia kembali melejit pada 1995. Waktu itu ia mendapat peran penampilannya sebagai kekasih Clint Eastwood yang sudah menikah dalam The Bridges of Madison County (1995) dan sebagai anak perempuan yang hilang dalam Marvin's Room (1996).

Dikutip dari Britannica, pada 2003 Meryl Streep menerima nominasi Academy Award ke-13 yang belum pernah terjadi sebelumnya—untuk aktris pendukung terbaik dalam film Adaption (2002). Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Katharine Hepburn dengan 12 nominasi.

Streep mendapatkan nominasi Oscar lainnya (untuk aktris terbaik) untuk perannya sebagai editor majalah mode yang sombong The Devils Wears Prada (2006). Meryl Streep mendapat pujian kritis atas perannya sebagai koki Amerika terkenal Julia Child di Julie and Julia (2009), peran yang membuatnya menerima Penghargaan Golden Globe dan nominasi Oscar ke-16.

Meryl Streep telah dinominasikan untuk Academy Award sebanyak 21 kali, dan telah memenangkannya tiga kali. Perjalanan karier Mery Streep terus berlanjut, dengan hampir setiap tahunnya ia mendapat nominasi dari peran-peran yang dimainkan.

Meryl Streep pernah diangkat menjadi Komandan Ordo Seni dan Sastra (penghargaan budaya tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Prancis) pada 2002. Pada 2010 ia terpilih sebagai anggota kehormatan American Academy of Arts and Letters. Ia dianugerahi Cecil B. DeMille Award (Golden Globe untuk pencapaian seumur hidup) pada 2017.

Berikut ini merupakan daftar film Meryl Streep yang membuatnya mengoleksi nominasi Award:

- August: Osage County (2013), diadaptasi dari drama Tracy Letts. Streep mendapat nominasi Oscar ke-18.

- The Giver, The Homesman, dan Into The Woods (2014) membuatnya dinominasikan untuk Academy Award sebagai aktris pendukung terbaik untuk peran yang terakhir.

- Florence Foster Jenkins (2016) membuatnya menerima nominasi Oscar ke-20.

- The Post (2017), Streep dinominasikan untuk kategori Academy Award yang lainnya.

- Mamma Mia! Here We Go Again dan Marry Poppins Returns (2018)

- Big Little Lies (HBO Series), The Laundromat, dan Little Women (2019)

- The Prom dan Let Them All Talk (2020)

- Don't Look Up (2021).

