The Atypical Family Episode 5, Jang Ki Yong Mulai Berani Dekati Chun Woo Hee

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Atypical Family akan menayangkan episode 5 pada Sabtu malam, 18 Mei 2024. Menjelang penayangannya, JTBC telah merilis beberapa foto yang mengisyaratkan bahwa momen romantis akan dimulai di akhir pekan ini.

The Atypical Family adalah drama romantis fantasi baru tentang sebuah keluarga yang pernah memiliki kekuatan supernatural, namun kehilangannya setelah menderita masalah modern yang realistis. Jang Ki Yong berperan sebagai Bok Gwi Joo, yang pernah memiliki kemampuan melakukan perjalanan waktu tetapi kehilangan kekuatannya setelah mengalami depresi karena kecelakaan yang menghancurkan. Chun Woo Hee berperan sebagai Do Da Hae, seorang perempuan misterius yang muncul di depan keluarga Bok Gwi Joo.



Di akhir episode 4, Do Da Hae mencoba menipu Bok Gwi Joo agar menikahinya dengan berbohong bahwa dirinya di masa depan memberinya surat nikah. Episode tersebut kemudian diakhiri dengan Bok Gwi Joo yang tiba-tiba menarik Do Da Hae untuk dicium.

Dalam episode hari ini, Bok Gwi Joo membaca surat nikah yang dia terima dari Do Da Hae. Dia mencoba mendamaikan perasaan campur aduk yang dia alami setelah melihat dokumen tersebut.

Bok Gwi Joo sepertinya telah mengalami perubahan sejak kejadian itu. Saat dia mendekati Do Da Hae dan menawarkan buket bunga, tatapannya memiliki kedalaman dan sangat berbeda dari sebelumnya, menunjukkan bahwa dia sedang mengembangkan perasaan romantis padanya. Justru Do Da Hae terlihat kaget dan berkonflik saat Bok Gwi Joo mengambil tindakan, menimbulkan pertanyaan mengapa dia bisa berubah pikiran.

“Dalam Episode 5 dan 6 yang tayang minggu ini, angin baru akan memberikan perubahan besar pada hubungan Bok Gwi Joo dan Do Da Hae. Kedua karakter tersebut, yang sama-sama mulai merasakan emosi yang tidak terduga, masing-masing akan menemukan diri mereka di persimpangan jalan di mana mereka harus membuat pilihan," kata tim produksi The Atypical Family. “Tolong nantikan juga aksi berani Bok Gwi Joo saat dia mendekati Do Da Hae, yang akan membuat hati pemirsa berdebar.”

SOOMPI | NAVER

