5 Drakor yang Dibintangi Moon Woo Jin, Terbaru The Atypical Family

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu aktor remaja Korea Selatan yang sedang naik daun adalah Moon Woo Jin. Meskipun usianya masih 15 tahun, Moon Woo Jin telah berhasil menunjukkan bakat aktingnya yang luar biasa dalam beberapa judul drakor. Diantaranya adalah "The Atypical Family" yang berhasil mencuri perhatian penonton. Dilansir dari laman Mydramalist.com, berikut adalah lima drakor yang dibintangi oleh Moon Woo Jin, termasuk salah satu yang paling terkenal, "The Atypical Family".

1. The Atypical Family (2024)

The Atypical Family merupakan drama keluarga yang mengikuti kisah Bok Gwi Joo beserta keluarganya. Bok Gwi Joo dan anggota keluarganya lahir dengan kemampuan supernatural yang berbeda-beda. Bok Gwi Joo memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, tetapi hanya pada saat-saat yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah masa lalu, sehingga dia hanya bisa mengenang momen-momen bahagia tersebut.

Sayangnya, Bok Gwi Joo menderita depresi, yang menyebabkan dia kehilangan kekuatan supernaturalnya. Keluarganya juga mengalami kehilangan kekuatan mereka karena berbagai masalah modern seperti insomnia, bulimia, dan kecanduan ponsel pintar.

Suatu hari, Do Da He, terlibat dalam kehidupan Bok Gwi Joo dan keluarganya. Do Da He mulai tinggal bersama mereka, dan hal ini memicu perubahan dalam kehidupan mereka. Dalam drama ini, Moon Woo Jin berperan sebagai guest role bernama Han Joo Woo yang hanya muncul pada episode 2-4.

2. Castaway Diva (2023)

Mengikuti kisah Mok yang Ha memiliki impian untuk menjadi seorang penyanyi sejak lama. Namun, selama masa sekolah menengah, dia terdampar di sebuah pulau terpencil dan harus bertahan hidup sendirian selama lebih dari lima belas tahun. Setelah diselamatkan, dia harus beradaptasi dengan dunia yang telah mengalami banyak perubahan selama ketidakhadirannya.

Saat belajar menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat modern yang rumit, Mok Ha tetap bertekad untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi dan dia tidak menyerah dalam mewujudkannya. Dalam Castaway Diva, Moon Woo Jin memainkan peran sebagai Jung Ki Ho, yang merupakan teman kelas Mok Ha.

3. Oh! Youngsim (2023)

Berkisah tentang Oh Young Sim, seorang produser variety show TV, berusaha menciptakan acara yang lucu tetapi sering kali dibatalkan karena rating rendah, mengancam kariernya. Namun, saat dia mendapat kesempatan memproduksi acara romantis, dia bertemu kembali dengan Wang Kyung Tae, cinta masa kecilnya yang sekarang menjadi CEO Mark Wang.

Dalam perjalanannya, dia didukung oleh PD Lee Chae Dong dan temannya Goo Wol Sook, yang menjalankan saluran YouTube populer "Ku's Date". Pada drama yang diadaptasi dari serial animasi “Yeongsimi” ini, Moon Woo Jin hanya tampil di episode 8 dan 9, sebagai Kang Woo Chan.

4. Kiss Sixth Sense (2022)

Menceritakan tentang Hong Ye Sool, seorang eksekutif akun yang ulung di Tim Perencanaan 1 di Zeu Ad, mendapatkan promosi menjadi manajer proyek yang sedang naik daun. Namun, dia menyimpan satu rahasia: kemampuannya untuk melihat masa depan saat dia mencium seseorang.

Suatu hari, setelah bibir Ye Sool secara tidak sengaja bertemu dengan bibir ketua tim jahatnya, Min Hoo, dia melihat gambar dirinya di masa depan berada di tempat tidur bersamanya. Saat Ye Sool bingung dengan penglihatannya, mantan pacarnya, Pil Yo, muncul untuk bekerja sama dalam proyek baru dan menawarkan Ye Sool untuk berkencan dengan dia sebanyak tiga kali.

Dalam cerita komedi romantis di kantor ini, Ye Sool, yang fokusnya pada pekerjaan, harus menavigasi hubungan di tempat kerja dan dilema pribadinya. Dalam drama ini, Moon Ji Woo memerankan peran sebagai Cha Min Ho muda, yang hanya muncul pada episode 5, 10, dan 12.

5. School 2021

"School 2021" adalah cerita tentang siswa yang bersekolah di sekolah menengah khusus, mengejar ambisi mereka tanpa harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka menjalani pengalaman belajar tentang cinta, persahabatan, hasrat sejati, dan pertumbuhan dalam lingkungan yang intens. Kong Ki Joon, seorang siswa pekerja keras yang juga bekerja, kehilangan mimpinya dalam taekwondo karena cedera, sementara Jung Young Joo, murid pindahan dengan cerita tersembunyi, memiliki hubungan masa lalu dengan Ki Joon.

Jin Ji Won, siswi SMA yang percaya diri, berjuang mempertahankan mimpi kuatnya meskipun bertentangan dengan ibunya. Kang Seo Young, siswa berbakat, bersiap menghadapi ujian masuk perguruan tinggi untuk masuk ke universitas terbaik di Korea. Lee Kang Hoon, seorang guru yang menghargai keseimbangan kehidupan kerja, tumbuh bersama murid-muridnya.

Koo Mi Hee adalah ketua dewan, sementara Lee Jae Hee dan Lee Jae Hyuk adalah saudara kembar dengan perbedaan sikap dan dukungan yang mereka terima dari yayasan. Dalam drama Korea ini, Moon Ji Woo juga memerankan tokoh muda dari Kong Ki Joon dan hanya muncul di episode 2, 8 dan 11.

