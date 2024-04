Hadiri Wrap Party Queen of Tears, Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun Kaget Banyak Penggemar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang penayangan dua episode terakhir Queen of Tears, seluruh pemain dan tim produksi berkumpul untuk wrap party di sebuah restoran di Yeouido, Seoul, Korea Selatan, Sabtu, 27 April 2024. Tak terkecuali penggemar dan awak media yang berkumpul di depan restoran.

Wrap party biasanya dilakukan sebelum dan sesudah episode terakhir ditayangkan. Para aktor, staf, dan tim produksi sebuah drama akan mendiskusikan akhir dari karya tersebut.

Sambutan hangat penonton Queen of Tears

Baca Juga: Lee Joo Bin akan Membintangi Drakor Guardians

Rupanya saat wrap party Queen of Tears, juga dihadiri penonton setia drama tersebut. Mereka dengan sabar menunggu para pemeran di trotoar depan restoran. Para pemeran Queen of Tears yang hadir pun nampak terkejut dengan sambutan luar biasa tersebut. Termasuk Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun.

Saat keluar dari mobilnya, Kim Ji Won terlihat kaget banyak orang yang menunggunya. Dia tampil stylish mengenakan blazer putih berkancing emas, dipadukan dengan jeans klasik dan ikat pinggang hitam sederhana. Gayanya terlihat kasual namun tetap anggun dengan high heels hitam.

Sebelum masuk ke dalam restoran, Kim Ji Won sempat menyapa dan berterima kasih kepada penonton setia drama yang diperankannya. "Begitu banyak reporter dan penggemar yang berkumpul di sini, berapa banyak penggemar Queen of Tears di sini. Namu itu membuatku semakin menyadari bahwa aku telah menerima banyak cinta," kata pemeran Hong Hae In itu.

Tak lama, Kim Soo Hyun datang. Dia pun sama terkejutnya saat melihat banyak penggemar yang menyambutnya. Pemeran Baek Hyun Woo itu tampil bergaya monokrom serba hitam.

Dia mengenakan sweater turtleneck dan celana panjang senada berwarna hitam, serta sepatu kets putih. Dia juga menyapa penggemarnya sambil tersenyum lebar dan sesekali memberikan pose hati. Respons penggemar pun tak kalah hangatnya, hingga para penggemar meneriakkan namanya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Apalagi dia sempat memangil Hong Hae In dengan nada yang sama seperti di dalam drama. "Hong Hae In," teriak Kim Soo Hyun, yang disambut riuh penggemar.

Park Sung Hoon minta jangan dibenci

Selain Kim Ji Won dan Kim Soo Hyun, para pemeran pendukung juga menghadiri acara tersebut. Termasuk Park Sung Hoon, yang memerankan tokoh antagonis Yoon Eun Sung.

Aktor 39 tahun itu bergaya kasual mengenakan sweater hitam dan celana jeans, serta sepatu kets. Usai berpose dia juga sempat menyapa penggemar drama yang hadir. "Tolong benci Yoon Eun Sung, jangan aku," katanya singkat.

Drama Queen of Tears disutradari oleh Kim Hee Won dan ditulis oleh Park Ji-eun, danJang Young-woo. Dram ain imenceritakan kisah cinta ajaib antara Hong Hae In dan Baek Hyun Woo. Sejak episode pertama ditayangkan pada 9 Maret 2024, drama ini mencatat rating sebesar 21,6 persen. Mendekati rating drama tvN lainnya Crash Landing on You.

KOREABOO | STAR NEWS

Pilihan editor: Hal-hal yang Perlu Diketahui Sebelum Menonton Episode Terakhir Queen of Tears