Profil Woo Do Hwan, Aktor yang Merasa Dirugikan oleh Kim Sae Ron

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Woo Do Hwan mengungkap kerugian yang didapat Bloodhounds akibat ulah Kim Sae Ron pada Mei 2022. Serial Netflix Bloodhounds seharusnya menjadi karya pertama Woo Do Hwan setelah menjalankan wajib militer. Menurut dia, ada masa-masa yang membuatnya ingin mengumpat akibat kerugian dari lawan mainnya itu.

Woo Do Hwan menceritakan, saat syuting hampir selesai tim produksi harus menghadapi krisis karena kasus Kim Sae Ron mengemudi dalam keadaan mabuk. "Sutradara Joo Hwan banyak menelepon aku hari itu. Ia tidak tahu harus berbuat apa dan pikirannya kosong, aku juga merasa sedih," katanya.

Siapa Woo Do Hwan?

Woo Do Hwan aktor asal Korea Selatan. Ia lahir di Anyang, Gyeonggi, pada 12 Juli 1992. Woo Do Hwan pertama kali dikenal secara luas setelah perannya dalam serial drama populer Save Me pada 2017.

Sejak saat itu, Woo Do Hwan terus meraih popularitas melalui penampilannya dalam beberapa drama televisi dan film. Beberapa drama terkenal yang pernah dibintangi antara lain Mad Dog (2017), Tempted (2018), dan The King: Eternal Monarch (2020).

Mengutip Kprofiles, Woo Do Hwan pernah bersekolah di Universitas Dankook, jurusan pertunjukan dan film. Dia memulai kariernya bersama dengan agensi KeyEast. Woo Do Hwan mendapat peran utama, salah satunya dalam drama The Divine Fury (2019).

Woo Do Hwan melakukan debutnya sebagai aktor pada 2011. Dia memulai kariernya tampil dalam beberapa film pendek dan drama web sebelum mendapat peran yang lebih signifikan dalam produksi yang lebih besar.

Mengutip Fandom, karena kemampuannya dalam memerankan karakter yang kompleks dan memiliki banyak nuansa emosional, Do Hwan menerima penghargaan aktingnya, termasuk Best New Actor di KBS Drama Awards 2017 untuk perannya dalam Save Me.

Pada 2020, Woo Do Hwan mengumumkan, ia akan hiatus dari dunia hiburan setelah menyelesaikan proyek terakhirnya untuk berfokus wajib militer.

Mengutip AsianWiki, berikut film dan drama yang pernah Woo Do Hwan

1. Film

- The Divine Move 2: The Wrathful (2019) - Loner

- The Divine Fury (2019) - Ji-Shin

- Master (2016) - man with baseball cap backwards

- Operation Chromite (2016) - Lee Kyung-Sik’s subordinate 2

2. Drama

- Bloodhounds (Netflix-2023) - Kim Gun-Woo

- Joseon Attorney: A Morality (MBC-2023) - Kang Han-Soo

- Poong, The Joseon Psychiatrist 2 (tvN-2023) - Baek Gwang-Hyun (ep.10)

- The King: Eternal Monarch (SBS-2020) - Jo Young / Jo Eun-Sup

- My Country: The New Age (JTBC-2019) - Nam Seon-Ho

- Tempted (MBC-2018) - Kwon Shi-Hyun

- Mad Dog (KBS2-2017) - Kim Min-Joon

- Save Me (OCN-2017) - Seok Dong-Cheol

- Sweet Stranger and Me (KBS2-2016) - Kim Wan-Sik

- Shut Up Flower Boy Band (tvN-2012)

- Come, Come, Absolutely Come (MBN, 2011-2012)

