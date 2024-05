3 Hal Menjelang Key Shinee Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota SHINee, Key akan konser solo perdananya di Jakarta. Key SHINee akan tampil di Jakarta sebagai bagian dari tur Asia solo pertamanya 2024 Keyland On: And On.

Key yang pertama kali debut sebagai anggota SHINee pada 2008. Tak hanya menulis dan menari, Key juga menunjukkan kepribadiannya yang unik dan lucu melalui acara televisi seperti I Live Alone dan Amazing Saturday.

1. Jadwal Tur Asia

Dikutip dari Viva 100, SM Entertainment selaku agensi hiburan yang menaungi Key mengumumkan, ia akan memulai tur Asia solo pertamanya di MCC Hall, Bangkok, Thailand, pada 14 Juli 2024. Setelah Bangkok, Key akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 20 Juli, setelah itu Makau pada 28 Juli, dan Kaohsiung, Taiwan, pada 17 Agustus.

Penjualan tiket untuk umum akan dibuka pada 28 Mei 2024 pukul 14.00 WIB di situs keyinjakarta2024.com.

2. Idola K-Pop

Key sedang meniti karier solonya. Album mini keduanya Good & Great yang dirilis pada September 2023 berhasil meraih peringkat pertama di iTunes Top Albums Chart di 34 negara, termasuk Swedia, Singapura, Turki, dan Vietnam. Pada Februari 2023, Key juga merilis album repackage penuh keduanya, Killer, yang mendapat respons positif dari para penggemar dan pencinta musik.

3. Harga Tiket

Dikutip dari Instagram @ckstar.id selaku promotor konser Key di Indonesia, berikut adalah daftar harga tiketnya.

- CAT 1: Rp 3.000.000

- CAT 2: Rp 1.900.000

- CAT 3: Rp 1.200.000

Harga tiket tersebut belum termasuk pajak pemerintah yang berlaku dan biaya lainnya.

Profil Key SHINee

Key memulai debutnya sebagai anggota SHINee pada 2008. Key berhasil memenangkan Popularity Award di MBC Entertainment Awards pada 2021, disusul dengan memenangkan Male Excellence Award dalam Variety Category pada 2022.

Key merilis mini album kedua Good & Great pada September 2023, menyusul album full repackage kedua Killer yang dirilis pada Februari 2023. Tak lama setelah peluncuran album mini kedua, Key mencapai kesuksesan musik dengan menduduki peringkat pertama di iTunes Top Albums Chart di 34 wilayah di seluruh dunia, termasuk Swedia, Singapura, Turki, dan Vietnam.

